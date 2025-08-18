Fiscalía pedirá formular cargos contra José Serrano, Ronny Aleaga, Xavier Jordán y Daniel Salcedo por el magnicidio de Fernando Villavicencio

La Fiscalía General del Estado solicitó al juez de la causa que convoque a una audiencia de formulación de cargos en contra de José Serrano, Ronny Aleaga, Xavier Jordán y Daniel Salcedo, como presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. La petición de la Fiscalía se hizo este lunes 18 de agosto.

La petición la presentó la fiscal Ana Hidalgo, de la Unidad Investigativa Selecta Especializada contra el Lavado de Activos. En el comunicado oficial, la institución aseguró que su requerimiento está sustentado en “una minuciosa investigación, respaldada en sólidos elementos de convicción que permiten presumir la participación de estas personas en calidad de autores intelectuales en el magnicidio de Fernando Villavicencio”.

El caso, que la Fiscalía ha denominado ‘Magnicidio FV’, busca identificar y procesar a quienes habrían ordenado y financiado el crimen ocurrido el 9 de agosto de 2023, cuando Villavicencio resultó atacado con disparos al salir de un mitin político en el norte de Quito.

Los implicados en el caso Villavicencio

Entre los señalados en el magnicidio de Fernando Villavicencio se encuentra José Serrano Salgado, exministro del Interior, expresidente de la Asamblea Nacional y exasambleísta del correísmo. Serrano debía asistir este mismo día a una audiencia migratoria en Miami, Estados Unidos. La misma quedó suspendida mientras esperaban información solicitada por la Fiscalía de ese país a Ecuador.

También figuran en la lista Ronny Aleaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana radicado en Venezuela y procesado en el caso Metástasis. Xavier Jordán, empresario con un llamado a juicio en ese mismo proceso y con un trámite de extradición en curso hacia Estados Unidos. Así como Daniel Salcedo, condenado por actos de corrupción relacionados con el sistema de salud y judicial.

En mayo de este año trascendió, a través de una filtración, que los cuatro están notificados sobre la existencia de indicios que los vinculaban como presuntos autores intelectuales del crimen. En esa notificación también aparecía el exvicepresidente Jorge Glas; sin embargo, por el momento no ha sido incluido en el requerimiento de formulación de cargos.

#COMUNICADO | #FiscalíaEc solicita al Juez de la causa se convoque a Ronny Xavier A. S., Xavier Edmundo J. M., Daniel Josué S. B. y José Ricardo S. S. a la audiencia de formulación de cargos como presuntos autores intelectuales del #Asesinato en el caso #MagnicidioFV. ⬇️ pic.twitter.com/6h89TFmwBH — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 18, 2025

Antecedentes judiciales

El proceso por la autoría material del asesinato de Villavicencio ya cuenta con sentencias. El 12 de julio de 2024, un tribunal de Pichincha condenó a Edwin A. L., alias Invisible, como autor mediato. Así como a Laura C. V., alias Flaca, como coautora; y a los cómplices Erick R., Alexandra Ch. y el colombiano Víctor Alfonso F..

El fallo dispuso 34 años y ocho meses de cárcel para el autor mediato y la coautora, mientras que los cómplices recibieron una pena de 12 años. La información obtenida en ese juicio fue anexada al expediente que busca determinar responsabilidades en la planificación del ataque.

Próximos pasos en el proceso

La Fiscalía solicitó al juez que fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos contra Serrano, Aleaga, Jordán y Salcedo. Con ello se abriría la instrucción fiscal para definir si existen pruebas suficientes que los vinculen como autores intelectuales del crimen que conmocionó al país y a la comunidad internacional.

Fernando Villavicencio, de 59 años, fue periodista, investigador y legislador. Su asesinato, ocurrido en plena campaña electoral, marcó un hito en la política ecuatoriana y derivó en múltiples investigaciones nacionales e internacionales. (37).