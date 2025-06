FIFA sanciona a Boca Juniors: Nicolás Figal y Ander Herrera pierden cuatro partidos del Mundial de Clubes

Boca Juniors enfrenta un duro revés en el Mundial de Clubes tras las sanciones impuestas por la FIFA a tres de sus jugadores. Nicolás Figal y Ander Herrera recibieron cuatro fechas de suspensión, mientras que Andrea Belotti fue castigado con dos partidos, según el informe del árbitro mexicano César Arturo Ramos. Estas bajas complican los planes del técnico Miguel Ángel Russo de cara al próximo encuentro ante Bayern Múnich, este viernes 20 de junio, por la segunda fecha del Grupo C. Las expulsiones ocurrieron durante el reciente partido contra Benfica, marcando un desafío para el equipo xeneize.

El informe arbitral detalla los incidentes que llevaron a las sanciones. Figal, expulsado al minuto 88, por una infracción grave sobre Florentino Luís, clavándole los tapones en la tibia en un intento por recuperar el balón. Herrera, quien había salido lesionado al minuto 20 por una ruptura fibrilar, fue sancionado por insultar al árbitro desde el banquillo tras la marcación de un penal a favor de Benfica. Belotti, por su parte, vio la roja tras un planchazo en la cabeza de Ayrton Costa, decisión que el árbitro tomó tras revisar el VAR. Estas expulsiones dejan a Boca sin piezas clave hasta las posibles semifinales del torneo.

Miguel Ángel Russo ya planifica ajustes para enfrentar al Bayern Múnich

El juvenil Lautaro Di Lollo tomaría el lugar de Figal en la defensa. Mientras que Tomás Belmonte, quien reemplazó a Herrera en el partido ante Benfica, ocuparía el mediocampo. Las ausencias también afectarán los duelos contra Auckland City y, en caso de avanzar, los octavos y cuartos de final. La lesión de Herrera, que requiere una rehabilitación prolongada, agrava la situación para el equipo.

Figal, consciente de la gravedad de su acción, se disculpó públicamente a través de redes sociales. “Aunque todavía me dura la bronca por el resultado, no quería dejar de pedirles disculpas a todos los hinchas por la jugada del final que termina en mi expulsión. Gracias por el aguante de siempre”, escribió el defensor, quien previamente jugó en Independiente e Inter Miami. Su mensaje refleja el compromiso con los hinchas, pero no mitiga el impacto de su ausencia en el torneo.

Las críticas del cuerpo técnico de Boca Juniors

El penal que desató la controversia, cometido por Carlos Palacios sobre Nicolás Otamendi, generó críticas iniciales desde el cuerpo técnico. Russo, DT de Boca Juniors, cuestionó la decisión arbitral, afirmando: “Para mí no fue penal, pero es discutible”. Sin embargo, con el paso de las horas, el entrenador y los jugadores aceptaron la determinación. Reconocieron la precisión de las revisiones arbitrales en competiciones de alto nivel. La expulsión de Figal no generó debate interno, aunque sí sorprendió la inmediatez de la tarjeta roja en comparación con la revisión VAR en el caso de Belotti.

La directiva y el cuerpo técnico de Boca Juniors expresaron su frustración por las sanciones, especialmente por la de Figal, considerado un pilar en la defensa durante el tercer ciclo de Russo. Las suspensiones debilitan al equipo en un momento clave del Mundial de Clubes, donde busca avanzar en un grupo competitivo. La situación pone a prueba la capacidad de adaptación del plantel y la estrategia de Russo para mantener el rendimiento del xeneize en el torneo internacional.