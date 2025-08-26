Fiestas de fundación de Monterrey incluyen 25 actos culturales, deportivos y cívicos

Las Fiestas de fundación de Monterrey en La Concordia se viven intensamente. La parroquia celebra desde el pasado 16 de agosto sus 59 años de fundación con una programación que reúne a toda la comunidad. Entre los actos más destacados está la elección de Briany Lisbeth Rosado Cobeña como la nueva soberana, además de actividades culturales, deportivas y cívicas que concluirán el próximo domingo con el tradicional desfile estudiantil.

Agenda de festividades de las Fiestas de fundación de Monterrey de La Concordia

Las celebraciones iniciaron el 16 de agosto con un Festival de Bandas y una Misa de Acción de Gracias, que marcaron el inicio formal del programa. Posteriormente, el 20 de agosto se realizó un pregón colorido y musical que recorrió la avenida Galo Andrade Salas, acompañado de la población que salió a presenciarlo.

Ese mismo día se llevó a cabo una Noche Cultural en el Coliseo local, recientemente inaugurado, donde se presentaron artistas y grupos locales. La comunidad disfrutó de música y danza en un espacio que se ha convertido en referente para las actividades sociales y culturales de la parroquia.

En total, la agenda festiva contempla 25 actos que se han distribuido en dos semanas de celebración, con presencia de delegaciones estudiantiles, comerciantes, organizaciones sociales y familias que participan de manera activa.

Fiestas de fundación de Monterrey en La Concordia: deportes, tradición y participación comunitaria

El deporte ha sido protagonista en estas festividades. El viernes anterior se desarrolló el campeonato de ecuavóley, mientras que el domingo se cumplió el interparroquial de fútbol, ambos con la participación de equipos locales y visitantes.

La adrenalina también se hizo presente con la competencia de motocross, que reunió a pilotos y aficionados de la velocidad. Además, se programaron juegos tradicionales y una posta atlética que resaltaron la integración comunitaria.

Durante la semana se sumarán otras actividades como un concierto de música cristiana, funciones de cine familiar y una feria comercial, todas dentro del territorio parroquial de Monterrey.

Música, cultura y el cierre de la fiesta

El ambiente festivo se intensificará a partir del viernes con un baile popular que contará con la participación de la reconocida agrupación Sonora Dinamita. Para el sábado, la población disfrutará de la presentación de la Carpa Musical Costa Azul. Además de un Festival Artístico y Cultural y la tradicional quema de castillos.

El domingo será la jornada más representativa. En la mañana está previsto el desfile cívico estudiantil. Las delegaciones recorrerán las principales calles de Monterrey con la participación de instituciones educativas, autoridades y grupos culturales.

El cierre de las festividades será en la noche con la presentación musical de los Terribles Diamantes de Valencia. Este evento que promete congregar a miles de asistentes en la parroquia.

Reina y simbolismo de la celebración

Uno de los momentos más esperados fue la elección de la reina de Monterrey, realizada el sábado anterior. Entre cuatro candidatas, el jurado eligió a Briany Lisbeth Rosado Cobeña como la nueva soberana. Ella será la encargada de representar a la parroquia en distintos eventos sociales y culturales.

La comunidad considera que estas festividades refuerzan la identidad de Monterrey, al combinar civismo, cultura y deporte en un solo calendario. Autoridades locales destacaron la alta participación ciudadana y el esfuerzo organizativo para mantener vivas las tradiciones de la parroquia.

Con información de Ligia Bravo.