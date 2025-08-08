COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Manta
Sociedad

Feriado del 10 de agosto impulsa el turismo en Manta: playas, gastronomía y evento en acción

Con el feriado del 10 de agosto trasladado al lunes, Manta se prepara para recibir a miles de turistas, especialmente de la Sierra, aprovechando sus vacaciones. La ocupación hotelera, cercana al 70% en hoteles como el Balandra, refleja el atractivo de las playas, la gastronomía y los eventos del Mes de la Juventud.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
494835788_1017279690579090_385228185354214794_n

Carla Mendoza

Redacción ED.

Carla Mendoza

Redacción ED.

Periodista manabita. Nació en Portoviejo el 4 de julio de 1977. Estudió periodismo en la Universid... Ver más

[email protected]

El feriado del 10 de agosto, trasladado al lunes para conmemorar el Primer Grito de Independencia, promete ser un fin de semana movido en Manta.

La fecha coincide con las vacaciones de la Sierra, la ciudad se prepara para recibir a miles de visitantes nacionales, especialmente de la región andina, atraídos por sus playas, gastronomía y una agenda cultural dinámica enmarcada en el Mes de la Juventud.

Hoteles como el Balandra reportan una ocupación cercana al 70%, con expectativas de alcanzar niveles aún más altos al final de este viernes 8 de agosto, consolidando a Manta como un destino turístico de primer orden.

Paul Andrade, gerente del Hotel Balandra, destacó el creciente interés por Manta durante este feriado. “Los últimos días hemos tenido bastante atención del público nacional, con un aumento significativo en las reservas. Actualmente, estamos cerca del 70% de ocupación, y esperamos que este viernes se complete un poco más. Las expectativas son altas, especialmente porque este feriado coincide con las vacaciones de la Sierra, lo que anima a más personas a viajar a Manta”, afirmó. 

Visitantes pueden usar la app sobre turismo

En Manta hay más de 320 establecimientos turísticos entre hoteles, bares, restaurantes, salones de evento, operadores de viaje y otros. Solamente en el área de hospedaje hay alrededor de 60 hoteles, hosterías y hostales. Desde este 2025, Manta se convirtió en la primera ciudad de Ecuador en contar con su propia aplicación turística.

Sobre este tema, Leonardo Hidalgo, director de Cultura, Turismo y Patrimonio, explicó que esta es una herramienta que contiene información diversa. Hay información de hoteles, restaurantes, bares, atractivos turísticos, guías, senderos, calendarios y la agenda turística de la ciudad, precisó. Esta app se coordinó junto al Buró Turístico.

Esta app también permite a los turistas acceder a descuentos, promociones en hoteles y restaurantes y participar activamente en la agenda de los feriados, acotó Hidalgo.

Bondades de Manta y sus alrededores

Manta ofrece una amplia gama de atractivos turísticos que la convierten en un destino ideal para este feriado. Sus 11 playas, como El Murciélago, Tarqui y Santa Marianita, son perfectas para actividades como surf, buceo y paseos en bote. Pero también la playa de San Lorenzo, con su sendero de 800 escalones que lleva a un faro con vistas panorámicas al océano, es un imperdible para los amantes de la naturaleza.

Sin embargo, la cercanía de Manta con cantones como Jaramijó, Portoviejo y Rocafuerte amplía las opciones, ofreciendo balnearios de agua dulce, como los de Rocafuerte (Resbalón, El Pueblito y Tabacales), y experiencias culturales en Montecristi, cuna del sombrero de paja toquilla y hogar de la Casa de Alfaro. 

La gastronomía manabita es otro gran atractivo, reconocida a nivel nacional e internacional por su autenticidad y sabor. Platos como el viche, ceviche, sopa de pescado, seco de gallina criolla, corviche y los famosos bolones de plátano con queso o chicharrón deleitan a los visitantes. Además muchos restaurante se ubican frente al perfil costero, brindando una experiencia culinaria inolvidable. 

Este fin de semana, Manta también se engalana con eventos del Mes de la Juventud. Factor Juvenil X espera a los turistas que lleguen a Santa Marianita este sábado 9 de agosto del 2025.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡Crimen en Portoviejo! identifican a chambero que cayó bajo balas de sicarios

Construirán el patio de compra y venta de carros usados más grande de Portoviejo

El estrés es una de las emociones que afectan la memoria y pueden acelerar el deterioro cognitivo

Terminal Portuario de Manta recibe Premio Marítimo de las Américas 2025 por su gestión en prevención de desastres

Arcsa y Colgate Palmolive logran acuerdo de «retiro voluntario» de la pasta dental Colgate Total Clean Mint

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡Crimen en Portoviejo! identifican a chambero que cayó bajo balas de sicarios

Construirán el patio de compra y venta de carros usados más grande de Portoviejo

El estrés es una de las emociones que afectan la memoria y pueden acelerar el deterioro cognitivo

Terminal Portuario de Manta recibe Premio Marítimo de las Américas 2025 por su gestión en prevención de desastres

Arcsa y Colgate Palmolive logran acuerdo de «retiro voluntario» de la pasta dental Colgate Total Clean Mint

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡Crimen en Portoviejo! identifican a chambero que cayó bajo balas de sicarios

Construirán el patio de compra y venta de carros usados más grande de Portoviejo

El estrés es una de las emociones que afectan la memoria y pueden acelerar el deterioro cognitivo

Terminal Portuario de Manta recibe Premio Marítimo de las Américas 2025 por su gestión en prevención de desastres

Arcsa y Colgate Palmolive logran acuerdo de «retiro voluntario» de la pasta dental Colgate Total Clean Mint

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO