Feriado del 10 de agosto impulsa el turismo en Manta: playas, gastronomía y evento en acción

El feriado del 10 de agosto, trasladado al lunes para conmemorar el Primer Grito de Independencia, promete ser un fin de semana movido en Manta.

La fecha coincide con las vacaciones de la Sierra, la ciudad se prepara para recibir a miles de visitantes nacionales, especialmente de la región andina, atraídos por sus playas, gastronomía y una agenda cultural dinámica enmarcada en el Mes de la Juventud.

Hoteles como el Balandra reportan una ocupación cercana al 70%, con expectativas de alcanzar niveles aún más altos al final de este viernes 8 de agosto, consolidando a Manta como un destino turístico de primer orden.

Paul Andrade, gerente del Hotel Balandra, destacó el creciente interés por Manta durante este feriado. “Los últimos días hemos tenido bastante atención del público nacional, con un aumento significativo en las reservas. Actualmente, estamos cerca del 70% de ocupación, y esperamos que este viernes se complete un poco más. Las expectativas son altas, especialmente porque este feriado coincide con las vacaciones de la Sierra, lo que anima a más personas a viajar a Manta”, afirmó.

Visitantes pueden usar la app sobre turismo

En Manta hay más de 320 establecimientos turísticos entre hoteles, bares, restaurantes, salones de evento, operadores de viaje y otros. Solamente en el área de hospedaje hay alrededor de 60 hoteles, hosterías y hostales. Desde este 2025, Manta se convirtió en la primera ciudad de Ecuador en contar con su propia aplicación turística.

Sobre este tema, Leonardo Hidalgo, director de Cultura, Turismo y Patrimonio, explicó que esta es una herramienta que contiene información diversa. Hay información de hoteles, restaurantes, bares, atractivos turísticos, guías, senderos, calendarios y la agenda turística de la ciudad, precisó. Esta app se coordinó junto al Buró Turístico.

Esta app también permite a los turistas acceder a descuentos, promociones en hoteles y restaurantes y participar activamente en la agenda de los feriados, acotó Hidalgo.

Bondades de Manta y sus alrededores

Manta ofrece una amplia gama de atractivos turísticos que la convierten en un destino ideal para este feriado. Sus 11 playas, como El Murciélago, Tarqui y Santa Marianita, son perfectas para actividades como surf, buceo y paseos en bote. Pero también la playa de San Lorenzo, con su sendero de 800 escalones que lleva a un faro con vistas panorámicas al océano, es un imperdible para los amantes de la naturaleza.

Sin embargo, la cercanía de Manta con cantones como Jaramijó, Portoviejo y Rocafuerte amplía las opciones, ofreciendo balnearios de agua dulce, como los de Rocafuerte (Resbalón, El Pueblito y Tabacales), y experiencias culturales en Montecristi, cuna del sombrero de paja toquilla y hogar de la Casa de Alfaro.

La gastronomía manabita es otro gran atractivo, reconocida a nivel nacional e internacional por su autenticidad y sabor. Platos como el viche, ceviche, sopa de pescado, seco de gallina criolla, corviche y los famosos bolones de plátano con queso o chicharrón deleitan a los visitantes. Además muchos restaurante se ubican frente al perfil costero, brindando una experiencia culinaria inolvidable.

Este fin de semana, Manta también se engalana con eventos del Mes de la Juventud. Factor Juvenil X espera a los turistas que lleguen a Santa Marianita este sábado 9 de agosto del 2025.