FC Barcelona jugará tres amistosos de pretemporada en Asia ante Vissel Kobe, FC Seoul y Daegu FC

El FC Barcelona hará parte de su pretemporada 2025-2026 en Asia. Allá disputará un partido amistoso en Japón contra el Vissel Kobe (27 de julio) y dos en Corea del Sur frente al FC Seoul y Daegu FC (31 de julio y 4 de agosto). Esto supondrá el regreso seis años después del conjunto catalán al continente asiático para una gira.

«El primer equipo masculino del FC Barcelona volverá al Lejano Oriente para realizar la pretemporada 2025/26 seis años después de la última visita en periodo estival. El conjunto de Hansi Flick empezará a preparar el próximo curso futbolístico en una gira que los llevará por Japón para enfrentarse al Vissel Kobe (27 de julio) y posteriormente en Corea del Sur para jugar contra el FC Seoul (31 de julio) y el Daegu FC (4 de agosto)», anunció el club blaugrana este lunes 16 de junio en un comunicado.

El equipo ‘culé’ saldrá de Barcelona el próximo 24 de julio para disputar tres días después el primer partido amistoso frente al Vissel Kobe, en el que será el primer choque del ‘The Blaugrana Tour’. El encuentro se disputará en el Noevir Kobe Stadium, con capacidad para 30.000 espectadores, a las 12h00 horas en España (05h00 Ecuador).

