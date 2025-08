Fanática se desmaya poco antes de cantar junto a Katy Perry en un concierto

Una fan identificada como McKenna se desmayó durante un reciente concierto de Katy Perry en el Little Caesars Arena de Detroit, Estados Unidos, mientras participaba en un segmento interactivo. El suceso llevó a la cantante a pausar el show para asistirla ante unas 13.000 personas.

Katy Perry auxilió a su fanática

El episodio ocurrió durante la sección “Choose Your Own Adventure” del concierto, donde Perry invita a fans al escenario para interpretar “The One That Got Away”.

McKenna, vistiendo una falda azul con lentejuelas, fue seleccionada desde la parte superior del recinto junto a una amiga. Sin embargo, tras recibir un abrazo de la cantante, la joven se descompensó segundos antes de iniciar la canción, visiblemente emocionada por la experiencia.

De manera inmediata, la cantante, de 40 años, se arrodilló junto a McKenna mientras el personal médico y su equipo acudían al escenario. Mientras que el público comenzó a corear el nombre de la fan en apoyo.

Una oración por su fanática

Tras ser retirada en una camilla, Katy Perry lideró una oración con otros tres fans que subieron al escenario. “Querido Dios, rezamos por McKenna, para que regrese plenamente y más brillante y mejor que nunca. Amén”, dijo la artista.

Además, la intérprete destacó la presión que puede sentir un fan en ese momento, para luego completar la canción con los fans restantes.

Luego, durante la interpretación de “Roar”, mientras volaba sobre una mariposa gigante, informó al público: “McKenna está bien, por cierto”, una declaración confirmada por el equipo de producción.

Así, el show continuó sin más interrupciones, manteniendo el itinerario de la gira, con la próxima parada en Toronto el 5 de agosto.

La gira de Katy Perry continúa

El concierto forma parte de la gira Lifetimes Tour, que promueve el álbum 143 lanzado en 2024 y marca el regreso de Katy Perry a los escenarios tras siete años.

El tour, iniciado el 23 de abril de 2025 en México, incluye paradas en Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia, con su fecha final programada para el 7 de diciembre de 2025 en Abu Dhabi. Detroit fue la decimotercera parada de la etapa norteamericana.

La sección interactiva es una tradición en la Lifetimes Tour, donde Perry selecciona fans para cantar temas como “The One That Got Away”. Este incidente se suma a otros desafíos técnicos, como un fallo en una mariposa en San Francisco el 19 de julio, pero Perry ha manejado cada situación con apoyo al público.

La cantante ha priorizado la seguridad de los asistentes en cada presentación. (13).