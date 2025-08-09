COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Espectáculos
Novedades

Famoso juez de MasterChef abrirá restaurante en Ecuador para impulsar la gastronomía ecuatoriana 

La nueva apuesta gastronómica de Jorge Rausch resaltará la identidad y los sabores únicos del país.
Famoso juez de MasterChef abrirá restaurante en Ecuador para impulsar la gastronomía ecuatoriana
Jorge Rausch, junto a su hermano Mark, gestiona restaurantes de alta cocina en Colombia y otros países. Foto: IG jorge.rausch.
Famoso juez de MasterChef abrirá restaurante en Ecuador para impulsar la gastronomía ecuatoriana
Jorge Rausch, junto a su hermano Mark, gestiona restaurantes de alta cocina en Colombia y otros países. Foto: IG jorge.rausch.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

El reconocido chef colombiano Jorge Rausch, famoso por su participación en MasterChef, desembarcó en Ecuador para lanzar un innovador proyecto gastronómico que promete revolucionar la escena local. La noticia genera expectativa entre seguidores, quienes esperan ansiosos la apertura de este espacio dedicado a “el origen del buen comer”. Rausch destaca que combinará su estilo personal con productos y sabores regionales, creando una experiencia única y cercana.

Este nuevo proyecto culinario resalta la importancia de la gastronomía ecuatoriana y su identidad. A través de su propuesta, Jorge Rausch busca revitalizar los sabores locales con su sello característico, logrando así una fusión entre tradición y modernidad. Aunque aún no se divulgan detalles concretos sobre la ubicación del restaurante o fecha de apertura, sus publicaciones ya despiertan gran interés en redes sociales, donde los fanáticos comentan y siguen cada actualización.

Trayectoria y expansión internacional de Rausch

Jorge Rausch, junto a su hermano Mark, gestiona restaurantes de alta cocina en Colombia y otros países, posicionándose como un referente en Latinoamérica. Su estilo fusiona técnicas clásicas con ingredientes autóctonos y ha recibido múltiples reconocimientos internacionales. Este proyecto en Ecuador amplía su presencia en la región y reafirma su meta de convertir la gastronomía en una experiencia sensorial completa y memorable.

Como figura clave en el programa MasterChef Celebrity Ecuador y MasterChef EcuadorRausch combina su expertise culinario con su rol de juez exigente y carismático. Originario de Bogotá y mentalizador del desaparecido restaurante Criterión, su aceptación en televisión se ha cimentado con su estilo riguroso, caracterizado incluso por el apodo “Eliminator”. Este título refleja su exigencia, aunque él mismo maneja la etiqueta con humor y firmeza.

Su rol como jurado en MasterChef Ecuador

Desde la primera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador en 2023, Rausch destaca evaluando con precisión las preparaciones de celebridades. Junto a las chefs ecuatorianas Carolina Sánchez e Irene González, conforma un jurado reconocido por mantener el profesionalismo y la exigencia culinaria. Su autoridad se puso a prueba en momentos tensos, como con el participante Johnta, a quien respondió reafirmando que el programa se centra en habilidades de cocina, no en otros ámbitos.

Este episodio, ampliamente comentado en medios y redes, evidenció la capacidad de Jorge Rausch para mantener el control y el respeto durante las competencias, fortaleciendo así su imagen como un líder dentro de la comunidad gastronómica y televisiva en Ecuador y Latinoamérica.

