Familias de Guayaquil participaron en bibliociclos, cómics y jornadas culturales en Samanes

Cientos de familias asistieron este sábado 23 de agosto de 2025 al Parque Samanes, en Guayaquil, para participar en el Plan Samanes, iniciativa municipal que promueve la lectura, el arte, la cultura y el cuidado animal, a través de actividades gratuitas que se realizan cada fin de semana.

La lectura como protagonista

La Dirección de Patrimonio Cultural desarrolló propuestas orientadas al fomento de la lectura, entre ellas los bibliociclos, que permitieron a niños y adultos acceder a libros en espacios abiertos. Además, se organizaron lecturas de cuentos y una maratón de cómic, donde los participantes dieron rienda suelta a la imaginación y la creatividad.

“Es muy bueno que el Municipio incentive a la familia a leer en un ambiente fresco, donde nos sentimos conectados con la naturaleza”, manifestó Diana Vaca, quien asistió con su hijo de 10 años, Iván Naula, a la jornada.

El evento también buscó acercar a los jóvenes a nuevas formas de expresión cultural. La maratón de cómic tomó como referencia la obra “La Victoria a Junín, canto a Bolívar” y permitió a los asistentes plasmar sus talentos gráficos.

Espacios para el talento juvenil en Guayaquil

La propuesta captó la atención de adolescentes y jóvenes que acudieron al parque para mostrar su creatividad. Una de ellas fue Kathleen Flores, de 18 años, quien destacó la oportunidad de que los jóvenes artistas expongan sus obras en un entorno accesible y abierto a la comunidad.

La participación artística se complementó con presentaciones de música y danza, entre ellas el Festival Danzante, el Trío del Museo Julio Jaramillo y la Banda La Selva, que animaron la jornada y convirtieron al parque en un escenario cultural de gran alcance.

Con estas actividades, el Plan Samanes busca consolidarse como un programa que cada sábado ofrece experiencias que combinan aprendizaje, recreación y cultura para todas las edades.

Servicios municipales y brigada veterinaria

El compromiso institucional no se limitó al área cultural. Durante la jornada, la brigada veterinaria de Proanimal brindó servicios gratuitos de desparasitación, vacunación hepatoprotectora, aplicación de vitaminas y esterilización para perros y gatos.

Al mismo tiempo, se instalaron puntos de atención de empresas públicas municipales como DASE EP y EMAPAG, que ofrecieron información y servicios a los visitantes.

En paralelo, los asistentes pudieron recorrer stands de emprendimientos locales y degustar dulces típicos. Así se genera un espacio de convivencia familiar y promoción económica para pequeños comerciantes.

Un espacio consolidado para la comunidad

El Parque Samanes, considerado uno de los pulmones verdes más importantes de Guayaquil, se ha convertido en un lugar estratégico para la integración comunitaria. Cada sábado, el programa Plan Samanes convoca a cientos de personas interesadas en participar en actividades culturales, deportivas y recreativas. Así se refuerza el lugar como punto de encuentro ciudadano.

La iniciativa municipal busca que la comunidad no solo disfrute de un espacio natural. También que acceda a eventos culturales de calidad, servicios sociales y actividades educativas en un solo lugar.

Con esta jornada, el Plan Samanes reafirma su compromiso con el fomento de la cultura, el acceso a la lectura y la promoción del bienestar animal. Esta acción consolida un modelo de participación ciudadana alrededor de los espacios públicos.