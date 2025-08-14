COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Música

Fallece Nobuo Yamada, voz de ‘Pegasus Fantasy’ de ‘Saint Seiya’, a los 61 años

Nobuo Yamada, conocido por interpretar ‘Pegasus Fantasy’, tema de apertura del anime ‘Saint Seiya’, falleció en un hospital de Japón debido a un cáncer de riñón. La noticia fue confirmada por su agencia MOJOST.
3 minutos de lectura
El cantante Nobuo Yamada, autor de Pegasus Fantasy, Saint Seiya, Caballeros del Zodiaco.
El cantante Nobuo Yamada, autor de Pegasus Fantasy, Saint Seiya, Caballeros del Zodiaco.

Pedro Escobar

Redacción ED.

Pedro Escobar

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, en 1993. Licenciado en Ciencias de la Información, con mención en Periodismo... Ver más

[email protected]
Nobuo Yamada, nacido el 20 de enero de 1964 en Osaka, Japón, dejó un legado imborrable en la industria del anime. Su voz resonó en millones de hogares a través de ‘Pegasus Fantasy’, la canción que acompañó la apertura de ‘Saint Seiya’, conocida en América Latina como ‘Los Caballeros del Zodiaco’.
El tema, interpretado por Yamada como vocalista de la banda MAKE-UP, se convirtió en un himno para los fanáticos del anime desde su estreno en 1986. MOJOST, encargada de representar al cantante, emitió un comunicado oficial el 13 de agosto de 2025 informando que Yamada falleció de manera pacífica en un hospital donde recibía tratamiento. La causa de su deceso fue un cáncer de riñón, diagnosticado en 2018, según reportes previos del artista.
A pesar de su enfermedad, Yamada continuó trabajando en proyectos musicales hasta poco antes de su muerte. El comunicado de MOJOST también señaló que la familia del cantante llevó a cabo un funeral privado, respetando las tradiciones japonesas. Además, solicitaron a los seguidores evitar visitas al domicilio familiar para presentar condolencias, con el fin de respetar la privacidad en este momento de duelo.

Un legado musical que trasciende fronteras

Además de ‘Pegasus Fantasy’, Nobuo Yamada, conocido artísticamente como NoB, compuso e interpretó el ending ‘Blue Forever’ para ‘Saint Seiya’, consolidando su vínculo con la serie. También participó en la banda sonora de la película ‘Saint Seiya: Obertura del Cielo’ (2004) con el tema ‘Never’.
Su trabajo no se limitó al anime, ya ‘NoB’ colaboró en canciones para series tokusatsu como ‘GoGo Sentai Boukenger’ y ‘Tensou Sentai Goseiger’. Yamada debutó en 1984 como vocalista de MAKE-UP, una banda de hard rock que marcó la escena musical japonesa de los años 80. 
En marzo de 2025, Yamada tuvo que cancelar su participación en el evento ‘Saint Seiya Pegasus Fantasy III Grand Finale’ en Ciudad de México debido a complicaciones de salud.  Su dedicación a la música y su conexión con los fans dejaron una huella profunda en la comunidad del anime.

Un adiós para los fans


MOJOST anunció que se organizará un evento público para que los seguidores de Nobuo Yamada puedan despedirse del artista. Aunque aún no se han proporcionado detalles sobre la fecha ni el lugar, la agencia prometió compartir más información en el futuro. 
La serie ‘Saint Seiya’, creada por Masami Kurumada, se estrenó como manga en 1985 y su adaptación al anime en 1986. La música de Yamada, especialmente ‘Pegasus Fantasy’, se convirtió en un símbolo cultural, especialmente en países como México, Perú y Chile, donde ‘Los Caballeros del Zodiaco’ marcó a toda una generación.

Impacto y condolencias


Tras la confirmación de su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de duelo. El coleccionista Jorge Vásquez, poseedor del Récord Guinness por la mayor colección de artículos de ‘Saint Seiya’, expresaron su tristeza y gratitud por el legado de Yamada.
Vásquez, en declaraciones a medios peruanos, destacó que Yamada era “más que ‘Pegasus Fantasy’, toda una historia musical digna de admirar”. Su muerte deja un vacío en la industria musical y en los corazones de los fans que crecieron con su voz.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro enfrenta confiscación millonaria y acusaciones de narcotráfico y terrorismo

Katy Perry y su productora sancionadas por grabar videoclip en zona protegida

Brasil anuncia línea de crédito de 5 mil millones de dólares para contrarrestar los aranceles de Donald Trump

Jennifer Aniston describe su divorcio con Brad Pitt como “vulnerable y perturbador”

Descubren nueva especie de Australopithecus en Etiopía que reescribe la evolución humana

