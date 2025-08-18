COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Romance

Fabiola Véliz celebra su boda civil en Guayaquil con un toque íntimo y familiar

Fabiola da un gran paso en su vida. Descubre cómo fue la boda civil de la presentadora Fabiola con Charlie en Guayaquil.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Fabiola Véliz celebra su boda civil en Guayaquil con un toque íntimo y familiar
La pareja tiene planes para una boda eclesiástica en Estados Unidos.
Fabiola Véliz celebra su boda civil en Guayaquil con un toque íntimo y familiar
La pareja tiene planes para una boda eclesiástica en Estados Unidos.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

La presentadora de televisión Fabiola Véliz dio un paso importante en su vida amorosa al casarse civilmente con el estadounidense Charles Andrew Waller, conocido cariñosamente como Charlie, en una ceremonia íntima rodeada de familiares y amigos cercanos.

La boda civil se celebró hoy en la casa de una tía en Guayaquil, con la presencia de 40 invitados, entre ellos amigos destacados como Renata Salem, Alejandra Paredes, Cristina Reyes, Josué Morán, Gaby Guzmán, Pamela Sambrano y Vicente Taiano. Fabiola lució un vestido sencillo confeccionado por su tía, la diseñadora Kein Piedrahita, quien también elaborará el traje que usará en la segunda celebración prevista para el 20 de septiembre en Texas, un día antes de su cumpleaños.

“Hoy es algo sencillo porque es una boda civil con pocas personas. La verdadera fiesta será en Estados Unidos, donde haremos una ceremonia más grande y el próximo año será la boda eclesiástica”, expresó la conductora, visiblemente emocionada.

Fabiola y Charlie, un amor a distancia que venció fronteras

Fabiola y Charlie mantienen una relación a distancia desde hace un año y cuatro meses. Él reside en San Antonio, Texas, donde trabaja en una empresa familiar. A pesar de la distancia y las agendas laborales, la pareja ha logrado mantener viva la relación gracias a la comunicación constante, la confianza y la paciencia.

“Cuando empezamos la relación nos propusimos vernos una vez al mes, turnándonos los viajes. Luego, por trabajo, pasó a ser cada dos meses, pese a eso la llama del amor no se ha apagado”, comentó Fabiola.

Charlie llegó a Ecuador el martes acompañado de sus padres para la boda. Al inicio de la relación, apenas hablaba español, mientras que Fabiola reconoce que su inglés era “pésimo”. Sin embargo, juntos superaron la barrera del idioma. “Un día le dije: o hablamos por teléfono o no lo haremos nunca. Él se animó, y desde entonces solo hablamos en español. Aprendió por amor. Me dijo: ‘tengo que poder hablar con tu mamá’”, recordó emocionada.

Privacidad y vida personal

Tras alejarse del mundo de la farándula, donde participó en programas como Faranduleros del desaparecido Canal Uno, Fabiola aseguró que prefiere mantener su vida personal reservada. “No me gusta que la gente manosee mi vida. No es que oculte algo, simplemente aprendí que es mejor guardar silencio y esperar a que las cosas pasen”, confesó.

El anillo de compromiso lo recibió en la Navidad del año pasado, pero la pareja recién logró completar la documentación necesaria para celebrar el matrimonio civil en Ecuador. Ahora, su historia de amor se prepara para el siguiente capítulo: una boda en Texas que marcará oficialmente el inicio de su vida juntos.

Próximos pasos y familia

Aunque Fabiola y Charlie están enfocados en su unión, la conductora prefirió no dar detalles sobre la participación de sus dos hijos, Renzo y Victoria, en las celebraciones, manteniendo ese aspecto de su vida familiar como un ámbito íntimo.

Con planes para una boda eclesiástica en Estados Unidos y celebraciones que incluirán familiares y amigos cercanos, Fabiola Véliz y Charlie Waller comienzan una nueva etapa, consolidando una historia de amor que superó la distancia, las barreras culturales y los desafíos del día a día.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Emma Stone revela el agotamiento extremo que vivió durante la promoción de El sorprendente Hombre Araña

Guayaquil ejecutará seis proyectos viales y urbanísticos por más de USD 16,6 millones

Guayaquil presenta diagnóstico urbanístico de 92 manzanas de su centro tradicional

Cómo identificar señales de sobreendeudamiento y actuar a tiempo para evitar una crisis financiera

Crimen en cementerio de Jaramijó luego de un fin de semana violento en el distrito policial de Manta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Emma Stone revela el agotamiento extremo que vivió durante la promoción de El sorprendente Hombre Araña

Guayaquil ejecutará seis proyectos viales y urbanísticos por más de USD 16,6 millones

Guayaquil presenta diagnóstico urbanístico de 92 manzanas de su centro tradicional

Cómo identificar señales de sobreendeudamiento y actuar a tiempo para evitar una crisis financiera

Crimen en cementerio de Jaramijó luego de un fin de semana violento en el distrito policial de Manta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Emma Stone revela el agotamiento extremo que vivió durante la promoción de El sorprendente Hombre Araña

Guayaquil ejecutará seis proyectos viales y urbanísticos por más de USD 16,6 millones

Guayaquil presenta diagnóstico urbanístico de 92 manzanas de su centro tradicional

Cómo identificar señales de sobreendeudamiento y actuar a tiempo para evitar una crisis financiera

Crimen en cementerio de Jaramijó luego de un fin de semana violento en el distrito policial de Manta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO