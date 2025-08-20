COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol

Extremo ecuatoriano Néicer Acosta ficha por Al Arabi de Arabia Saudita

El extremo ecuatoriano Néicer Acosta, de 22 años, se une a Al Arabi de la Segunda División Saudí, sumando una nueva experiencia internacional a su prometedora carrera.
Extremo ecuatoriano Néicer Acosta ficha por Al Arabi de Arabia Saudita
El futbolista ecuatoriano Néicer Acosta, de 22 años, fue anunciado como nuevo jugador del Al Arabi Sports Club de Unaizah, Arabia Saudita, para competir en la Segunda División, buscando consolidar su trayectoria profesional en una liga en crecimiento.

Un nuevo destino en el fútbol saudí

El Al Arabi Sports Club, con sede en Unaizah, región de Casim, oficializó la incorporación de Acosta en redes sociales el 19 de agosto de 2025. El extremo izquierdo, nacido en 2002, llega como agente libre tras su paso por el Brusque FC de la Serie C de Brasil. La duración del contrato no ha sido revelada, pero el club saudí destacó la versatilidad y talento del ecuatoriano para reforzar su plantilla.

Acosta, formado en las categorías juveniles del Independiente del Valle, uno de los clubes más prestigiosos de Ecuador, ha construido una carrera internacional a pesar de su corta edad. Su incorporación al Al Arabi marca su sexta experiencia profesional tras haber jugado en Ecuador, Estados Unidos, Australia y Brasil.

Trayectoria internacional destacada

El recorrido de Acosta comenzó en las divisiones inferiores de Independiente del Valle, donde mostró su habilidad como extremo izquierdo. Posteriormente, defendió los colores de Independiente Juniors y Guayaquil City en el fútbol ecuatoriano. Su primera experiencia internacional llegó con el Orlando City B en la MLS Next Pro, la tercera división del fútbol estadounidense, donde destacó por su velocidad y capacidad de desborde.

En 2023, Acosta dio un nuevo paso al unirse al Brisbane Roar de la A-League australiana, consolidándose como un jugador con proyección. Su última etapa antes de llegar a Arabia Saudita fue en el Brusque FC, club de la Serie C de Brasil, donde participó en la temporada 2024.

El contexto del fútbol saudí

La Segunda División de Arabia Saudita, conocida como Saudi First Division League, es la segunda categoría del fútbol profesional del país y ha ganado relevancia en los últimos años debido a la inversión en el deporte por parte del gobierno saudí. Clubes como el Al Arabi, fundado en 1958, buscan ascender a la Saudi Pro League, la primera división que ha atraído a estrellas como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. El Al Arabi, que logró el ascenso a la máxima categoría en la temporada 1989-90, actualmente compite por retornar a la élite.

La llegada de Acosta se enmarca en un momento en el que el fútbol saudí busca talento joven para complementar sus proyectos deportivos. La liga, respaldada por el Fondo de Inversión Pública, ha invertido significativamente en infraestructura y fichajes, lo que la convierte en un destino atractivo para jugadores emergentes como Acosta.

Perspectivas para Néicer Acosta

Con 22 años, Acosta tiene la oportunidad de consolidarse en un mercado en expansión. Su rol como extremo izquierdo, caracterizado por su capacidad para encarar y desbordar, encaja con las necesidades ofensivas del Al Arabi. La experiencia internacional acumulada en ligas competitivas le otorga una base sólida para adaptarse a los retos de la Segunda División Saudí.

El club, bajo la presidencia de Adeeb Al-Kwiter, ha apostado por rejuvenecer su plantilla, y Acosta se une como una pieza clave para la temporada 2024-2025. Aunque no se han revelado detalles sobre su debut, el jugador ya entrena con el equipo y podría disputar los próximos encuentros de la liga.

Un paso más en una carrera prometedora

La incorporación de Néicer Acosta al Al Arabi representa un paso significativo en su carrera. Tras haber competido en tres continentes, el ecuatoriano buscará dejar su marca en el fútbol árabe. La evolución de Acosta será seguida por los aficionados ecuatorianos y seguidores del Al Arabi. Ellos esperan que su talento contribuya al objetivo de ascender a la primera división.

