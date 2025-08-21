COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Delincuencia

Explosión de artefacto artesanal causó alarma entre los vecinos en el suburbio de Guayaquil

Las autoridades acordonaron la zona para recabar evidencias y determinar las circunstancias exactas del hecho.
Una fuerte explosión, atribuida a un presunto artefacto explosivo artesanal, sacudió el sector del Batallón del Suburbio
Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para recolectar varios indicios tras la explosión.
Una fuerte explosión, atribuida a un presunto artefacto explosivo artesanal, sacudió el sector del Batallón del Suburbio
Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para recolectar varios indicios tras la explosión.

Redacción

Redacción ED.

Una fuerte explosión, atribuida a un presunto artefacto explosivo artesanal, sacudió el sector del Batallón del Suburbio, en el suroeste de Guayaquil. La alerta se registró a las 08h00 de este jueves 21 de agosto. El incidente ocurrió en los exteriores de una vivienda generando pánico entre los moradores y daños en la calzada, según reportes preliminares de la Policía Nacional.

La detonación, que se escuchó hasta la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) situada a tres cuadras del lugar, alertó a los agentes. Ellos se encontraban en formación en ese momento. Un vecino, que prefirió mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad, relató: “Fue tan fuerte que los policías dicen que se estaban formando en la UPC cuando se escuchó la bomba”.

Artefacto explosivo artesanal detonó en la vivienda

Testigos afirmaron que los responsables del hecho huyeron inmediatamente tras colocar el artefacto en las cercanías de una casa. No se reportaron heridos, y al momento del incidente, la vivienda aparentemente estaba desocupada. Personal de los Bomberos de Guayaquil y de la Policía Nacional acudieron al lugar para atender la emergencia. Los Bomberos se retiraron alrededor de las 09h00.

La Policía asumió el control del caso, investigando el suceso como un presunto atentado. Las autoridades acordonaron la zona para recabar evidencias y determinar las circunstancias exactas del hecho. En ello se incluye la naturaleza del artefacto y los posibles motivos detrás del acto. El incidente se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en Guayaquil, una ciudad que ha enfrentado un repunte de hechos violentos.

Se investiga para identificar a los autores

El Batallón del Suburbio, un sector populoso, ha sido escenario de episodios similares en el pasado, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar la presencia policial en la zona. La Policía Nacional no ha proporcionado detalles adicionales sobre los responsables o los objetivos del presunto atentado. No obstante se continúa con las investigaciones para identificar a los autores y esclarecer los hechos. (17)

