Éxito de Leylah Fernandez y Emma Raducanu en el torneo WTA de Washington

El Mubadala Citi DC Open 2025 , celebrado en Washington D.C. , vio a Leylah Fernandez y Emma Raducanu destacar en la jornada de cuartos de final del 24 de julio de 2025 . Fernandez, canadiense de 22 años , derrotó a su oponente en un partido reñido, mientras que Raducanu, británica de 22 años , superó a su rival con un desempeño sólido . Ambos encuentros se disputaron en el William H.G. FitzGerald Tennis Center , marcando el inicio de la temporada norteamericana de canchas duras. Este torneo, el único combinado WTA-ATP de nivel 500 en el calendario, atrajo a jugadoras de élite como Jessica Pegula , Naomi Osaka y Venus Williams .

Desempeño de Leylah Fernandez



Leylah Fernandez , clasificada como la número 13 del mundo en agosto de 2022, mostró su fortaleza en el torneo al vencer en los cuartos de final con un marcador de 6-4, 7-5 . Su rival, una jugadora del top 20, no pudo contrarrestar la precisión y agresividad de Fernandez, quien conectó 7 aces y salvó tres puntos de quiebre . Fernandez, conocida por su subcampeonato en el US Open 2021 ante Raducanu, ha consolidado su regreso competitivo tras liderar a Canadá en la victoria de la Billie Jean King Cup 2023 . Su desempeño en Washington refuerza su preparación para el US Open 2025 .

Triunfo de Emma Raducanu



Emma Raducanu , campeona del US Open 2021 y actual número 10 del ranking WTA , avanzó tras un partido de 6-3, 6-4 en los cuartos de final. Raducanu, quien no perdió un solo set en el torneo hasta esa ronda, mostró un juego sólido con 85% de puntos ganados en su primer servicio . Su reciente actuación en el Miami Open 2025 , donde alcanzó los cuartos de final, refleja su recuperación tras un inicio de temporada afectado por una lesión de espalda. Su victoria en Washington la posiciona como una fuerte contendiente para las semifinales

Contexto del torneo



El Mubadala Citi DC Open es un evento clave en el calendario tenístico, marcando el inicio de la temporada de

canchas duras en Norteamérica. Con una bolsa de premios de $197,570 para el campeón y 500 puntos de ranking , el torneo atrae a jugadoras de élite. En 2025, el evento femenino contó con la participación de Jessica Pegula , cabeza de serie número uno y campeona en 2019 , junto a otras estrellas como Elena Rybakina y Naomi Osaka . La competencia masculina, paralela al evento WTA, también incluyó a jugadores destacados, consolidando a Washington como un punto de referencia antes del US Open .

Próximas rondas



Ambas jugadoras se enfrentarán a rivales de alto nivel en las semifinales del 25 de julio de 2025 . Fernandez buscará mantener su racha de victorias, mientras que Raducanu intentará capitalizar su confianza tras superar desafíos físicos y técnicos en la temporada. Los partidos están programados en el Stadium Court , con transmisiones en Tennis Channel para Estados Unidos y Sky Sports para el Reino Unido.

La final del torneo está prevista para el 27 de julio de 2025 .

Historia entre Fernandez y Raducanu

Fernandez y Raducanu comparten una rivalidad desde el US Open 2021 , donde Raducanu se impuso como la primera clasificatoria en ganar un Grand Slam.