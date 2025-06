Evelyn Vanessa Calderón: La Coqueta que pisa fuerte en el fútbol

Evelyn Vanessa Calderón, conocida como La Coqueta, está dando de qué hablar tras debutar como reportera deportiva. A sus 37 años, la reportera e influencer, famosa por su carisma, se aventura en el periodismo deportivo con un enfoque fresco y descomplicado. Sin pretender ser experta, Evelyn combina su estilo coqueto con historias humanas de los futbolistas. ¿Por qué este cambio? Su curiosidad por el fútbol, nacida de una relación pasada y el amor por el deporte de su padre, la llevó a explorar esta nueva pasión.

Evelyn admite que el fútbol no siempre fue su mundo. “Yo era cero fútbol, pero cuando estuve con Juan Rescalvo, ex asistente técnico de Emelec (2019-2022), me nació la curiosidad. Lo que no sabía, me gustaba preguntarle”, cuenta entre risas a EXTRA. Aunque su relación con Rescalvo terminó hace dos años, el gusto por la pelota se quedó. Su padre, un apasionado hincha, también influyó en esta nueva etapa. “No hago reportajes profundos ni análisis tácticos, pero estoy aprendiendo y me gusta”, explica Evelyn, fiel a su autenticidad.

Un estilo único en la cancha

Con su toque personal, Evelyn destaca las cualidades de los jugadores de la Tricolor. “Las mejores piernas las tiene Pedro Vite, está bien definido. El más atractivo para mí es Pablo Campana. Y si alguien me enseñara técnicas de fútbol, sería William Pacho, porque ganó la Champions con el PSG”, comparte con su estilo descomplicado. Su enfoque no es técnico, sino humano, centrado en anécdotas y detalles que conectan con el público.

Respetando el terreno deportivo

Evelyn tiene claro que no compite con los expertos. “No me veo comentando partidos ni en el campo de juego. Para eso se necesita preparación. Yo respeto mucho a quienes han hecho carrera en esto”, asegura. Admira a colegas como Gisella Buendía, destacando su trayectoria. También salió en defensa de Lissette Cedeño, criticada por un error al confundir a Kendry Páez con Piero Hincapié. “Si les ponen a comentar farándula a ellos, también se van a equivocar. Todos cometemos errores”, dijo en redes, ganándose el apoyo de sus fans.

Evelyn hizo un debut internacional

Su incursión más reciente fue en Lima, Perú, cubriendo el empate 0-0 entre Ecuador y Perú, que aseguró la clasificación de la Tricolor al Mundial 2026. Evelyn produjo contenido para sus plataformas y una reconocida marca deportiva, mostrando su versatilidad. “Quiero seguir en esta línea, a mi manera: con mi toque de coqueta, pero informada”, afirma. Su enfoque fresco, combinado con su carisma, la está posicionando como una voz única en el periodismo deportivo.

La Coqueta no solo entretiene, sino que inspira. Su transición al periodismo deportivo refleja su valentía para explorar nuevos caminos. Con el apoyo de su comunidad digital, Evelyn sigue aprendiendo y creciendo, demostrando que el fútbol también puede contarse con un toque de estilo y corazón.