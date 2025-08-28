Estrasburgo con Kendry Páez en la banca avanza en la Conference League

Racing de Estrasburgo aseguró su clasificación a la fase de liga de la UEFA Conference League 2025/26 este 28 de agosto de 2025 en Brøndby, Dinamarca, al derrotar al Brøndby IF por 3-2 (global 3-2). Mientras que Beşiktaş, Olimpija Ljubljana y Anderlecht, con los ecuatorianos Keny Arroyo, Jordi Govea y Nilson Angulo, fueron eliminados en los playoffs.

Estrasburgo sella su pase

En el partido de ida, disputado el 21 de agosto en el Stade de la Meinau, Estrasburgo y Brøndby IF empataron 0-0. Kendry Páez, mediocampista ecuatoriano de 18 años cedido por el Chelsea, ingresó al minuto 72 y generó una ocasión de gol con un centro preciso. En la vuelta, Estrasburgo se impuso 3-2 con goles de Emanuel Emegha (22’), Andrey Santos (45’) y Valentín Barco (78’). Brøndby respondió con tantos de Mathias Kvistgaarden (35’) y Sebastian Sebulonsen (88’). Páez no sumó minutos en la vuelta por decisión del técnico Liam Rosenior.

Estrasburgo, con 57 puntos en la Ligue 1 2024/25, clasificó tras superar al Víkingur Reykjavík (4-3 global) en la tercera ronda. El sorteo de la fase de liga, programado para el 29 de agosto en Mónaco, definirá sus rivales.

Eliminaciones de Beşiktaş y Olimpija

Beşiktaş, con el ecuatoriano Keny Arroyo, cayó 1-0 ante Lausanne-Sport en el Tüpraş Stadium, Estambul, el 28 de agosto, resultando eliminado con un global de 2-1. Nathan Butler-Oyedeji marcó el gol suizo al minuto 67, y Beşiktaş jugó con diez tras la expulsión de Felix Uduokhai al 45’. Arroyo, de 19 años, fue excluido de la convocatoria por “motivos disciplinarios”, según el técnico Ole Gunnar Solskjær, quien señaló que los rumores de un traspaso a Cruzeiro afectaron la actitud del jugador.

Olimpija Ljubljana, con Jordi Govea en la banca, perdió 3-2 ante Noah en Ereván, Armenia, el 28 de agosto, con un global de 7-3. Hélder Ferreira (12’), Matheus Aias (29’) y Hovhannes Harutyunyan (63’) anotaron para Noah, mientras Antonio Marín (penal, 45’) e Ivan Durdov (89’) descontaron para Olimpija. Govea, de 25 años, no ingresó al campo.

Anderlecht también cae

Anderlecht, con Nilson Angulo como titular, fue derrotado 2-0 por AEK Atenas en el OPAP Arena, Atenas, el 28 de agosto, quedando eliminado con un global de 3-1. Aboubakary Koita (33’) y Dereck Kutesa (76’) marcaron para los griegos. Angulo, de 22 años, jugó los 90 minutos sin registrar goles ni asistencias. Anderlecht había empatado 1-1 en la ida, donde Angulo completó 86 minutos.

Sparta Praga, con Ángelo Preciado y John Mercado, clasificó tras vencer 2-1 a Riga FC (global 4-1). Preciado jugó los 90 minutos, mientras Mercado ingresó al minuto 57.

La Conference League

La UEFA Conference League 2025/2026 reúne a 36 equipos en su fase de liga, que inicia el 2 de octubre de 2025. Cada club disputará ocho partidos (cuatro de local y cuatro de visitante) contra rivales de los cuatro bombos. Los primeros ocho equipos avanzan a octavos de final, los clasificados del 9 al 24 disputan un playoff, y los últimos 12 quedan eliminados. La final está programada para el 27 de mayo de 2026 en Wroclaw, Polonia.

La eliminación de Beşiktaş, Olimpija y Anderlecht reduce la presencia ecuatoriana, pero Páez, Preciado y Mercado buscarán destacar en la competición.