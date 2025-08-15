Este sábado 16 de agosto, Cuenca vivirá una jornada fresca con cielo nublado y lluvias posibles

Este sábado 16 de agosto, el clima en Ecuador mostrará un panorama de contrastes que, aunque con matices regionales, tendrá un elemento común: la nubosidad. En buena parte del territorio nacional, el cielo estará cubierto y las temperaturas se mantendrán en rangos moderados, con posibilidades de lluvias en la Sierra y en algunas zonas de la Costa. La jornada se perfila como propicia para ciertas actividades al aire libre en áreas donde no se esperan precipitaciones, pero exigirá precaución en aquellas donde las lluvias podrían sorprender a lo largo del día.

Cuenca: temperaturas moderadas y cielo cubierto

En la capital azuaya, la jornada se presentará fresca, con temperaturas que irán desde los 8 °C en las primeras horas del día hasta los 18 °C en el momento de mayor calor. El cielo permanecerá nublado de manera persistente, y la probabilidad de lluvias es del 35 %, concentrándose en la tarde y primeras horas de la noche.

Aunque las precipitaciones previstas no serían intensas, podrían registrarse como lloviznas prolongadas que incrementen la sensación de humedad. La cobertura nubosa también influirá en la iluminación natural, por lo que los días pueden sentirse más cortos. Para quienes planeen actividades al aire libre, lo recomendable es realizarlas en la mañana, llevando ropa abrigada y un impermeable ligero como medida preventiva.

Costa: entre estabilidad y nubosidad densa

En Portoviejo, el sábado se presentará nublado, con temperaturas entre 20 y 29 °C y sin probabilidad de lluvias. Esto permitirá a residentes y visitantes disfrutar de actividades recreativas o deportivas sin interrupciones por precipitaciones, aunque la humedad relativa podría sentirse elevada en horas de la tarde.

Manta vivirá una jornada parcialmente soleada, con temperaturas entre 21 y 25 °C y 0 % de probabilidad de lluvias. Este clima favorecerá el turismo costero, especialmente en playas y malecones, aunque es importante mantener medidas de protección solar.

En cambio, Guayaquil tendrá temperaturas entre 20 y 29 °C, pero con un cielo totalmente cubierto y una probabilidad de lluvias del 35 %. Esto podría significar chaparrones breves en la tarde, generando acumulación de agua en algunas vías y posible congestión vehicular.

Quito: más fresco y con lluvias probables

La capital del país registrará temperaturas que oscilarán entre 7 y 18 °C, con un cielo cubierto de forma continua y una probabilidad de lluvias del 55 %. Las precipitaciones, si se concretan, podrían ser más frecuentes que en Cuenca, aunque mayormente de intensidad ligera. El ambiente húmedo y frío característico de estas condiciones podría invitar a actividades en interiores.

Radiación solar y recomendaciones para el clima del sábado

Aunque las nubes serán protagonistas, la radiación ultravioleta mantendrá niveles moderados a altos en la mayoría de regiones, sobre todo en ciudades de altura como Cuenca y Quito. Esto se debe a que la altitud reduce la filtración de los rayos solares y permite que parte de la radiación atraviese la nubosidad. Por ello, se recomienda aplicar protector solar, usar gafas con filtro UV y cubrirse con sombrero o gorra incluso en días grises.

La combinación de nubosidad y temperaturas moderadas hará que el sábado sea favorable para actividades tranquilas, paseos cortos o turismo en lugares bajo techo. En Cuenca y Quito, la posibilidad de lluvias exige planificar rutas y horarios, además de contar con paraguas o impermeable. Por la Costa, Portoviejo y Manta tendrán condiciones más estables, pero Guayaquil podría enfrentar breves interrupciones por precipitaciones.