Este mes adjudican obra de regeneración urbana en Flavio Alfaro, mientras comerciantes exigen claridad sobre su reubicación

El proyecto de regeneración urbana del malecón y la calle Agustín Zambrano en el cantón Flavio Alfaro ya tiene fecha tentativa de inicio, pero no ha llegado sin cuestionamientos. Aunque la intervención promete mejorar la movilidad y el entorno turístico, varios emprendedores y propietarios de negocios muestran preocupación por la falta de claridad en su reubicación.

Desde el Municipio de Flavio Alfaro, el director de Obras Públicas, Joselo Velázquez, detalló que la regeneración contempla el adoquinamiento peatonal y vehicular de la calle Agustín Zambrano, desde la avenida Carlos Alberto Aray hasta la calle Bolívar. También se intervendrán dos vías exclusivamente peatonales, con adoquines de colores, veredas ampliadas y aceras con bolardos para facilitar el paso peatonal y restringir el ingreso vehicular en esquinas específicas.

Detalles técnicos y logísticos de la obra de regeneración

Se trabajará en 278 metros lineales de la calle Agustín Zambrano.

Se emplearán 35 cm de material filtrante , 25 cm de mejoramiento , y 20 cm de subbase para un adecuado drenaje.

La obra incluirá la colocación de cunetas , bordillos y bolardos de hormigón para controlar el tráfico.

En el malecón se regenerarán aproximadamente 50.5 metros lineales , afectando locales como comedores, peluquerías y bazares , que serán reubicados .

El presupuesto referencial es de USD 371.000 , aunque podría ajustarse a la baja según la oferta ganadora.

La adjudicación está prevista para el 25 de junio y se proyecta iniciar los trabajos en la primera semana de julio, con un plazo de ejecución de 90 días.

Comerciantes de Flavio Alfaro tienen dudas sobre su reubicación

Wendy Cedeño Zambrano, cuyo negocio familiar opera desde hace 37 años en el malecón, expresó su preocupación: «Se dijo que la regeneración no implicaría nuestra salida. Hoy no tenemos claro a dónde ir. Somos parte de la comunidad, no un obstáculo para el desarrollo».

A esta voz se suma la de otra persona que pidió mantener el anonimato, pero reafirmó: «En la socialización nunca se habló de reubicación. Muchos hemos invertido en mejoras y tenemos compromisos financieros con los bancos».

Ambos coinciden en que no están en contra de la regeneración, sino de la falta de información y de garantías para seguir trabajando con dignidad en los espacios que por generaciones han ocupado.

Un proyecto que necesita equilibrio entre desarrollo y comunidad

Aunque la administración municipal busca modernizar espacios clave de Flavio Alfaro, las voces ciudadanas dejan claro que el desarrollo no puede imponerse sin diálogo. Lo que está en juego no es solo infraestructura, sino la continuidad de vidas y emprendimientos. Esto ha hecho del malecón un punto de referencia local.

En los últimos años, Flavio Alfaro ha impulsado varias iniciativas de regeneración urbana. El objetivo, es mejorar la infraestructura vial, embellecer espacios públicos y dinamizar el turismo local. Entre las obras más recientes destacan la intervención en parques, adecuación de calles céntricas y mejoras en iluminación y mobiliario urbano. (36)

Por César Vélez.