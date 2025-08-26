COMUNIDAD POR USD 1
Este es el cabaret donde actuará la cantante colombiana Karol G

La estrella musical anunció la histórica noticia a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen luciendo la icónica bata naranja del lugar. 
La artista colombiana promete un show único que mezcla sensualidad, tecnología y ritmos latinos en París.
La artista colombiana promete un show único que mezcla sensualidad, tecnología y ritmos latinos en París. Foto: IG karolg.

Karol G conquista un nuevo escenario en su carrera: será la primera artista latina en actuar en el prestigioso cabaret Crazy Horse de ParísFrancia.

La cantante colombiana anunció la histórica noticia a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen luciendo la icónica bata naranja del lugar.

 “Un encuentro donde mi música latina se mezcla con la sensualidad y la elegancia de su show … y vivirlo junto a sus icónicas mujeres lo hará aún más especial 🧡. Nos vemos pronto París!”, escribió en Instagram.

Karol G en París: un evento sin precedentes

Karol G actuará en el Crazy Horse del 25 al 28 de septiembre, llevando su música latina a otro nivel. Este cabaret destaca por combinar danza, tecnología y sensualidad en una puesta en escena sofisticada y de primer nivel. Por eso, la participación de ‘La Bichota’ representa un reconocimiento global a su talento y a las raíces latina.

El hecho de que Karol G sea la primera artista hispana en subir a ese escenario resalta la relevancia y la expansión de la música latina en el mundo. Su innovadora mezcla de ritmos y su autenticidad musical le permiten romper barreras de género y culturales, ganándose un espacio en la escena internacional.

Importancia cultural y musical del logro

La presencia de Karol G en el cabaret Crazy Horse simboliza un gran avance para la representación latina en la cultura global. Espacios como este, antes dominados por artistas europeos o anglosajones, ahora amplían su apertura hacia talentos latinos que aportan frescura y diversidad.

