Este banco ecuatoriano está entre las mejores entidades financieras de Latinoamérica, según recopila Global Finance Magazine

Global Finance Magazine ubica a un banco ecuatoriano entre las mejores entidades financieras en Latinoamérica durante 2025, manteniendo el reconocimiento logrado en 2024. Este logro destaca su presencia e impacto regional. A continuación, en orden descendente, los bancos galardonados y sus países, muestra de la diversidad financiera de la región y la solidez de sus entidades.

BTG Pactual – Brasil (mejor banco regional). Banco de Galicia – Argentina. Mercantil Santa Cruz – Bolivia. Banco de Chile – Chile. Banco de Bogotá – Colombia. Produbanco – Ecuador, figura también en 2024 entre los mejores. ScotiaBank Guyana – Guyana Banorte – México Banco Itau – Paraguay Mercantil Banco Universal – Venezuela

Produbanco mantiene una trayectoria sólida. Fundado en 1978, este banco ecuatoriano forma parte del Grupo Promerica desde 2014. Tiene una red amplia de agencias y canales digitales. Además, ha sido galardonado como Best Bank Ecuador 2025, reconocimiento que lo distingue por su rentabilidad, innovación y reputación institucional en el mercado financiero nacional.

Produbanco destaca también por su labor en el segmento de pequeñas y medianas empresas, donde impulsa crecimiento y sostenibilidad mediante financiamiento estratégico y alianzas clave.

Utilidades y desempeño financiero reciente del banco ecuatoriano Produbanco

En 2024, Produbanco reportó una utilidad neta de USD 42 900 036, lo que confirma una ganancia significativa para este banco ecuatoriano dentro del sistema financiero nacional. En contraste, el año 2023 también cerró con utilidad neta, aunque menor. La cifra oficial fue de aproximadamente USD 33 237 380, mostrando un aumento interanual constante.

Este crecimiento financiero refleja una gestión eficaz, con un incremento sostenido que resalta su posición en el sistema bancario ecuatoriano y regional. Produbanco cuenta con una historia de estabilidad. Durante la crisis financiera ecuatoriana de 1999, este banco ecuatoriano mantuvo resultados positivos pese al entorno adverso.

Más tarde, amplió su presencia internacional con operaciones en Panamá y fortaleció su identidad institucional tras fusionarse con Banco Promerica Ecuador. Su estrategia se apoyó en innovación digital, enfoque en cliente y diversificación de segmentos de negocio: corporativo, PYMES, personas, institucional y patrimonial.