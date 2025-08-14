Estas son las preguntas de referéndum y de consulta popular que Daniel Noboa envió a la Corte Constitucional

El presidente Daniel Noboa remitió a la Corte Constitucional cuatro preguntas de referéndum con sus respectivos anexos para ser evaluadas. Estas preguntas buscan realizar enmiendas a la Constitución, enfocadas en aspectos laborales, políticos y judiciales fundamentales para el país.

Las preguntas del referéndum de Daniel Noboa incluyen temas como la contratación laboral por horas, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Asimismo, la reducción del número de asambleístas y el control político a los jueces de la Corte Constitucional.

Adicionalmente, el mandatario envió una consulta popular sobre el funcionamiento de salas de juego y casinos en establecimientos hoteleros cinco estrellas. Este conjunto de preguntas buscan un impacto directo en la estructura del país. La Corte Constitucional debe revisar todos los documentos anexos para pronunciarse sobre la vía procesal a seguir.

Detalles clave de las preguntas de referéndum

Estas son las preguntas de referéndum que envió el presidente Daniel Noboa a la Corte Constitucional:

¿Está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas, únicamente para el sector de turismo, siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? ¿Está usted de acuerdo con transferir y adecuar los deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado, y como consecuencia de esto, suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, enmendando la Constitución de la República del Ecuador de conformidad con el anexo de la pregunta? ¿Está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?

Estas preguntas forman parte del núcleo central para el referéndum, las cuales podrían cambiar muchos aspectos políticos y sociales en Ecuador.

Consulta popular sobre casinos y su impacto social

Además, se plantea la siguiente pregunta para consulta popular:

¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con cinco estrellas, quienes entregarán al Estado un tributo del veinte y cinco por ciento (25 %) de sus ventas por esta actividad, para el financiamiento de programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y de alimentación escolar, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley?

Los anexos que acompañan estas preguntas constan en los documentos oficiales enviados por Noboa a la Corte Constitucional. El máximo órgano constitucional tiene ahora la tarea de revisar y definir el procedimiento para que estas opciones puedan llegar a votación popular.