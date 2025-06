Estados Unidos y China reanudan negociaciones comerciales en Londres el próximo lunes, afirma Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el lunes 9 de junio, representantes de su gobierno y de China se reunirán en Londres, Reino Unido, para negociar un nuevo acuerdo comercial, tras una conversación telefónica con el presidente chino, Xi Jinping, enfocada en resolver tensiones comerciales.

El anuncio de Trump se produjo tras una llamada de hora y media con Xi Jinping, descrita como «muy positiva» por el presidente estadounidense en su red social Truth Social. Durante la conversación, ambos líderes acordaron avanzar en las negociaciones comerciales, retomando lo discutido previamente en Ginebra, Suiza, sobre aranceles. La agencia estatal china Xinhua confirmó que la llamada, solicitada por Trump, fue la primera entre ambos desde enero de 2025.

Los representantes de Estados Unidos en Londres serán el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el representante comercial, Jamieson Greer. China enviará a su propio equipo de negociadores, aunque no se han revelado nombres específicos. Según Trump, se espera que la reunión sea «muy exitosa» para ambas partes.

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China han sido un tema central en los últimos años, marcadas por la imposición mutua de aranceles y disputas sobre propiedad intelectual y acceso a mercados. Las conversaciones en Ginebra, mencionadas por Xinhua, lograron avances parciales en la reducción de barreras comerciales, pero aún persisten diferencias significativas. La elección de Londres como sede neutral refleja el interés de ambas potencias en mantener un diálogo constructivo.

‘I am pleased to announce that Secretary of the Treasury @SecScottBessent, Secretary of Commerce @HowardLutnick, and @USTradeRep, Ambassador Jamieson Greer, will be meeting in London on Monday, June 9, 2025, with Representatives of China…’ – President Donald J. Trump pic.twitter.com/KUF4f2bJAN

— The White House (@WhiteHouse) June 6, 2025