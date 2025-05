Estados Unidos fue el principal destino de los ecuatorianos en 2024, según el INEC

El Registro Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales del INEC, actualizado en mayo, reportó 6.153.591 movimientos migratorios internacionales en Ecuador en 2024. De estos, 3.008.163 fueron entradas y 3.145.428 salidas, realizados por ecuatorianos y extranjeros en 36 puntos de control migratorio. Este flujo, registrado por el Sistema de Migración Ecuatoriano (SIMIEC), refleja un saldo migratorio negativo debido a un mayor número de salidas, impulsadas principalmente por turismo hacia Estados Unidos.

Crecimiento histórico del flujo migratorio

Desde 1998, los movimientos internacionales en Ecuador han crecido un 362,8%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). En 2024, el flujo migratorio alcanzó 6.153.591 movimientos, un 0,8% menos que en 2023. Este registro, que incluye entradas y salidas internacionales, se recopila en 36 puntos de control migratorio, entre aeropuertos, puertos marítimos, fluviales y fronteras terrestres.

Por su parte, el Sistema de Migración Ecuatoriano (SIMIEC), gestionado por el Ministerio del Interior, captura diariamente la información. Este sistema valida datos con fuentes como el Registro Civil, Policía Judicial y aerolíneas, garantizando precisión. Sin embargo, los pasos fronterizos irregulares representan una limitación, ya que no registran todos los movimientos.

Asimismo, el INEC transforma estos datos según el Modelo de Producción Estadística. Esto permite generar el Registro Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales, que ofrece información detallada sobre movilidad internacional.

Perfil de los movimientos migratorios de los ecuatorianos

En 2024, las entradas internacionales sumaron 3.008.163, mientras que las salidas internacionales alcanzaron 3.145.428. De estas, 1.760.227 entradas correspondieron a ecuatorianos y 1.247.936 a extranjeros. En cuanto a salidas, los ecuatorianos registraron 1.897.492 movimientos, superando a los extranjeros. Además, el saldo migratorio negativo indica que las salidas superaron a las entradas.

Este fenómeno se mantiene desde 2023, según el INEC. Los principales destinos de los ecuatorianos fueron Estados Unidos (30,3%), seguido de Perú (18,4%) y Colombia (17,8%), con el turismo como principal motivo de viaje. Por otro lado, los extranjeros que ingresaron al país fueron mayormente estadounidenses (33,0%), colombianos (17,5%) y españoles (8,8%). Quito y Guayaquil lideraron los registros de entradas y salidas, especialmente por vía aérea.

Vías de transporte de los ecuatorianos

El transporte aéreo predominó en 2024, representando el 79,5% de entradas y 78,5% de salidas de ecuatorianos. Para los extranjeros, el 82,0% de entradas y 82,3% de salidas también se realizaron por esta vía. Quito registró 612.031 entradas de extranjeros, mientras que Guayaquil reportó 735.217 salidas de ecuatorianos, según el INEC.

En contraste, los movimientos por vía terrestre y marítima fueron menos frecuentes. El transporte fluvial representó menos del 1% en todos los casos. Las 29 Unidades de Control Migratorio (UCM) operativas, junto con siete adicionales activadas esporádicamente, garantizan el registro en aeropuertos, puertos y fronteras. No obstante, los pasos fronterizos no oficiales limitan la cobertura total del registro. Esto afecta especialmente a los movimientos terrestres y fluviales, donde no siempre se capturan datos.

Desagregación por sexo y tendencias

En el año 2024 las mujeres ecuatorianas registraron un mayor porcentaje de movimientos, con 957.620 salidas frente a 848.378 de hombres. En cambio, entre los extranjeros, los hombres predominaron, con un 54,9% de entradas y 54,4% de salidas. Por su parte, los datos muestran una tendencia constante en el uso del transporte aéreo. Quito y Guayaquil se consolidaron como los principales puntos de control migratorio, con 707.913 salidas de ecuatorianos en Quito y un flujo significativo de extranjeros en ambas ciudades.

Además, el INEC destaca que el turismo impulsa la mayoría de los movimientos internacionales. Esto explica el alto porcentaje de salidas hacia Estados Unidos, un destino clave para los ecuatorianos.

Fortaleza en el registro estadístico

El Programa Nacional de Estadística establece las bases para generar datos que apoyen la planificación nacional. El INEC, con el apoyo del Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Migración, fortalece los registros administrativos para producir estadísticas confiables. En este sentido, el Registro Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales cubre movimientos por vía aérea, marítima, terrestre y fluvial. La información se desagrega por sexo, edad, nacionalidad, motivos de viaje, medios de transporte y destinos.

Por último, el registro contribuye a diseñar políticas públicas que promuevan el desarrollo sostenible y mejoren las condiciones de vida, alineadas con el concepto de Buen Vivir. Aunque el SIMIEC garantiza la validación de datos, los pasos fronterizos irregulares representan un desafío. Estos puntos, comunes en fronteras terrestres y fluviales, no registran movimientos, lo que impide conocer el flujo migratorio total.