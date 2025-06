Esta es la verdadera razón de la renuncia de Carlos Scavone a ‘Combate’

Todo apunta a que el actor y presentador ecuatoriano Carlos Scavone se tomará un descanso de la televisión para enfocarse en otros proyectos personales.

El pasado viernes 13 de junio de 2025, el guayaquileño renunció al reality ‘Combate’ de RTS, tras año y medio de liderar el espacio como presentador. La decisión se anunció de manera sorpresiva, por lo que en redes sociales se especuló sobre sus razones.

El futuro de Carlos Scavone

Según fuentes cercanas al programa, el presentador enfrenta nuevos proyectos profesionales que requieren mayor disponibilidad, incompatible con la intensa dinámica de la competencia televisiva.

En una declaración posterior, Scavone desmintió rumores sobre controversias o críticas a su desempeño. “Hace más de un año y medio ya me sentía más sólido en el programa”, afirmó, destacando que su salida no está relacionada con la percepción de la audiencia.

Carlos Scavone ha diversificado su carrera en los últimos años. Además de su rol como actor y presentador, se ha consolidado como coach y facilitador, ofreciendo talleres de oratoria, motivación y asesorías a equipos corporativos. Estos compromisos, que han crecido en demanda, lo llevaron a priorizar su agenda fuera de la televisión.

Le faltaba tiempo

La directora general de ‘Combate’, Jennifer Nájera, dijo a Expreso que Scavone tenía problemas con su tiempo, lo que motivó su renuncia. “Carlitos tiene un tema profesional. Ya se lo estaba conversando porque había ciertos días en que él no iba a estar en el espacio. Obviamente no le podía dar permiso. Siempre me lo consultaba, le respondía que no y que lo cuadre para el fin de semana. Le dije que analice cuáles era sus prioridades», dijo.

Nájera añadió que él «ama el programa, pero también necesitaba avanzar con lo otro en lo que se quiere enfocar. Nos quedamos tristes, pero el show tiene que continuar, así es la TV. Se comunicó de manera oportuna. Lo hablamos en una noche, lo confirmamos al día siguiente y el viernes se despidió”.

La nueva faceta de Carlos Scavone

En sus redes sociales, Scavone ya comparte videos de su faceta como coach y oferta clases. «Si quieres crecer como profesional, que vean que eres diferente, aprender a proyectar confianza con tu voz, conectar genuinamente con tu audiencia y dominar cualquier espacio con tu presencia, mi masterclass es para ti», escribió junto a un video publicado el reciente martes.

Esto demuestra a lo que está apuntando como profesional, aprovechando su experiencia en la televisión ecuatoriana.

‘Combate’ tiene nuevo presentador

Por otro lado, Carlos José Matamoros se sumó desde el lunes a ‘Combate’, tomando el lugar dejado como Carlos Scavone. De hecho, se trató de un regreso a casa, ya que él fue el presentador de los años previos del programa.

‘Combate’, estrenado en 2010, es un reality de competencia que ha marcado la televisión ecuatoriana, consolidándose como un semillero de talentos. Tras una pausa entre 2018 y 2024, regresó con Scavone y Emiliana Valdez como presentadores. Ahora Matamoros retorno al espacio.