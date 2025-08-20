Esquema de inmunización actualizado empieza cobertura en Manta, Montecristi y Jaramijó

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Salud de Manta, Montecristi y Jaramijó, lanzó un nuevo esquema de vacunación este segundo semestre, con el objetivo de proteger a la población frente a más de 26 enfermedades. El plan incluye 18 vacunas, se aplica desde la infancia hasta los 15 años y busca alcanzar una cobertura del 95 % en esquema regular.

Ampliación del esquema de vacunación en distrito Manta

El esquema nacional de vacunación, que no se actualizaba desde hace 14 años, incorpora nuevas vacunas y refuerzos. Entre las novedades están la vacuna hexavalente, la neumococo trecevalente, la TDAP a celular, la vacuna de COVID y la HPV ampliada para niños de 9 años.

Según Katiusca Fioravanti, responsable de inmunizaciones, en el distrito Manta, el esquema se aplica de acuerdo con el ciclo de vida, garantizando que cada persona complete su vacunación hasta los 15 años. La TDAP se aplicará a mujeres embarazadas entre las 20 semanas y el parto, protegiendo tanto a la madre como al recién nacido frente a dipteria, tétanos y tosferina.

El objetivo de esta actualización es reducir el número de pinchazos, manteniendo o mejorando la protección. Por ejemplo, los niños de 2 meses que antes recibían cuatro vacunas ahora recibirán solo dos inyecciones y una oral, gracias a la incorporación de la hexavalente, que reemplaza a la pentavalente e incluye protección adicional contra la poliomielitis.

Cobertura y población objetivo

El esquema regular de vacunación busca cubrir diferentes grupos de edad. Actualmente, se estima que en en este distrito hay más de 6.000 niños menores de un año. Un número de 6.500 niños de cinco años, también deben completar sus ciclos de vacunación. Las vacunas se aplican en las 31 unidades operativas de salud de Manta, Montecristi y Jaramijó.

La vacunación contra COVID se ofrece a partir de los 6 meses de edad, con una dosis de refuerzo anual, similar a la campaña contra la influenza. La vacuna influenza se aplica cada año y el año pasado se administraron más de 100.000 dosis, alcanzando una cobertura superior al 95 %.

Fioravanti señaló que algunas personas con enfermedades crónicas descompensadas deben postergar su vacunación hasta recuperarse. La actualización del esquema también incluye campañas de sensibilización y educación para informar a la población sobre la seguridad y efectividad de las nuevas vacunas.

Beneficios de la actualización

La nueva planificación reduce la cantidad de pinchazos y mejora la protección frente a enfermedades graves. La hexavalente protege contra dipteria, tétanos, tosferina, hepatitis B, influenza y poliomielitis. La vacuna HPV, antes solo para niñas, ahora se aplica también a niños de 9 años, aumentando la cobertura frente al virus del papiloma.

El esquema actualizado busca alcanzar la cobertura del 95 % en todas las edades. También busca garantizar que la población del distrito Manta, Montecristi y Jaramijó, esté inmunizada. Las campañas educativas se enfocan en informar sobre los ciclos de vida. También sobre los beneficios de las vacunas y los horarios de atención de las unidades de salud, que operan de 8:00 a 17:00.

La actualización del esquema de vacunación representa uno de los programas más completos de la región de las Américas. Genera protección contra más de 26 enfermedades y estrategias de administración que facilitan la adherencia de la población.