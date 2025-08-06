¡Escándalo en Zamora! Curandero procesado por violar a joven

La Fiscalía procesó al curandero Wilson D.P., por violar a una menor de 15 años el 30 de julio de 2025 en Palanda, Zamora Chinchipe, tras una denuncia de su hermano mayor.

Una adolescente de 15 años, llegó a un consultorio de medicina ancestral en Palanda, Zamora Chinchipe, buscando una limpia. Wilson D.P., el curandero, atendió a la menor en su domicilio, pero, según la denuncia, abusó sexualmente de ella durante la consulta. La adolescente, afectada, relató los hechos a su hermano mayor, quien acudió a la Fiscalía el 31 de julio para presentar la denuncia, desatando una investigación inmediata en el cantón.

La Fiscalía de Zamora Chinchipe reaccionó con rapidez. Los agentes ordenaron una valoración médico-legal, que confirmó signos de agresión sexual, y realizaron una pericia de entorno social para evaluar el contexto de la víctima. También inspeccionaron el consultorio de Wilson D.P., recolectando evidencias materiales. La menor brindó un testimonio anticipado en una cámara de Gesell, donde describió la agresión con precisión. Estos elementos, expuestos en la audiencia de flagrancia del 1 de agosto, convencieron al juez, quien ordenó prisión preventiva contra Wilson D.P., por violación, conforme al artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El juez emitió medidas de protección para la víctima, incluyendo una prohibición de acercamiento del procesado, la restricción de actos intimidatorios contra la menor y su familia, y una boleta de auxilio. La Fiscalía abrió una instrucción fiscal de 30 días, iniciada el 1 de agosto, para reunir más pruebas. Los agentes revisaron el consultorio, ubicado en una calle céntrica de Palanda, y buscaron testigos que confirmaran la visita de la menor.

Indagan sobre el abuso del curandero contra la menor

La Fiscalía examinó los resultados médicos y el testimonio de la adolescente para consolidar el caso. Los agentes interrogaron a vecinos del consultorio de Wilson D.P., y buscaron objetos relacionados con el delito. La Policía Nacional verificó el historial del procesado, que no presentó antecedentes penales, según el Comando de Policía de Zamora. Los investigadores compararon el caso con una denuncia en Zumba en junio. La instrucción fiscal concluirá el 31 de agosto, tras lo cual se definirá si el caso pasa a juicio.

La Fiscalía de Zamora Chinchipe trabajó con la Policía Nacional para garantizar la seguridad de la víctima. El juez de garantías penales reforzó las medidas de protección, y las autoridades instaron a reportar información al 1800-DELITO.

Pedidos de justicia ante la violación de menor

El procesamiento de Wilson D.P., por violar a una menor en Palanda estremeció a Zamora Chinchipe. La Fiscalía avanza en la investigación, mientras la comunidad exige justicia.

Zamora Chinchipe registra 14 casos de agresiones sexuales entre enero y julio de 2025, según el Ministerio de Gobierno. Consultorios de medicina ancestral, frecuentes en zonas rurales, carecen de regulación estricta, según autoridades locales. La comunidad mostró indignación, ya que la menor era conocida en el cantón. (22)