¿Es merengue o no es merengue? Jorge Guzmán aclara la polémica por el fichaje de Christian Cueva; «aún no es jugador de Emelec»

La contratación de Christian Cueva por parte de Emelec ha generado una fuerte polémica, tanto en Ecuador como en Perú. Especialmente, por el conflicto contractual que aún mantiene el futbolista con su actual club, Cienciano del Cusco. Frente a esta situación, el presidente del cuadro eléctrico, Jorge Guzmán, rompió el silencio y ofreció su versión de los hechos, en una entrevista con el programa «De Una» de Radio Ovación, de Perú.

Guzmán fue enfático en señalar que Emelec no ha cerrado ningún acuerdo con el volante ofensivo de 33 años. Esto, pese a que el club anunció su llegada en redes sociales el pasado 6 de junio, un día antes de la denominada ‘Verdadera Explosión Azul’.

“No era un secreto que teníamos interés por el jugador, pero él tiene que solucionar unos problemas con Cienciano y estamos a la espera de eso”, explicó el dirigente. Guzmán también aseguró haber conversado directamente con el presidente del club peruano, Sergio Ludeña. “Me manifestó que se va a reunir con el jugador. Nosotros no podemos finiquitar nada hasta que él cierre su contrato con el club cusqueño”, dijo.

Presidente de Emelec habló con el de Cienciano

El presidente azul sostuvo que el acercamiento con Cueva está respaldado por el reglamento de la FIFA. Este permite iniciar conversaciones con un futbolista seis meses antes de que expire su vínculo contractual. “Según palabras del jugador, estamos dentro de ese período”, indicó Guzmán, quien insistió en que no se ha cometido ninguna irregularidad.

“Le he expresado claramente al presidente de Cienciano que no hemos incurrido en ninguna ilegalidad, porque el jugador nos ha dicho que está finiquitando su contrato. Y si eso se da, podremos presentarlo oficialmente como refuerzo”, agregó.

De hecho, pese al anuncio previo de Emelec y las especulaciones en redes sociales —alimentadas incluso por una publicación del delantero ecuatoriano Carlos Garcés, quien compartió una foto con Cueva acompañada de la frase “Se queda”—, Guzmán negó que Cueva ya forme parte del equipo. “No lo hemos presentado como jugador de Emelec porque no lo es. Es obvio que tenemos interés, pero hasta que no se resuelva su situación con Cienciano, no hay nada oficial”, afirmó.

Cueva viene de jugar el primer semestre del año en el fútbol peruano, donde disputó 15 partidos con Cienciano. Allí anotó seis goles y asistió en cuatro ocasiones, entre la liga local y la Copa Sudamericana. Su experiencia incluye pasos por clubes como Santos (Brasil), Krasnodar (Rusia), Rayo Vallecano (España) y varios equipos del fútbol peruano, además de su trayectoria con la selección nacional. Ahora su arribo a Emelec, es incierto.