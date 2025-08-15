Entre cambios personales y estrenos, Sharon Stone vive un renovado presente

Sharon Stone, actriz de películas icónicas como Casino y Bajos instintos, compartió el 14 de agosto en Late Night with Seth Meyers que atraviesa una nueva etapa personal y profesional. Con sus tres hijos adultos viviendo por su cuenta, la intérprete afirmó que ha recuperado hábitos y espacios propios, mientras promociona Nobody 2, su más reciente trabajo cinematográfico.

Un cambio después de 25 años

Durante la entrevista televisiva, Sharon Stone explicó que por más de dos décadas optó por un vestuario más masculino, adaptado a la convivencia con sus hijos varones. Con humor, relató que dejó de usar ropa interior femenina porque vivía en lo que describió como “una apestosa casa de fraternidad”.

Sus hijos, Roan (25 años), Laird (20) y Quinn (19), se han mudado recientemente, lo que, según la actriz, marca el inicio de una etapa conocida como “nido vacío”. “Estoy de regreso. Soy una chica otra vez. Me siento realmente femenina de nuevo. Me dejé crecer el cabello. ¡Es increíble!”, comentó entre risas.

Historia familiar y reciente aparición pública

Sharon Stone es madre adoptiva de los tres jóvenes. Roan llegó a su vida en el año 2000, cuando estaba casada con el periodista Phil Bronstein. Posteriormente, adoptó a Laird en 2005 y a Quinn en 2006, después de su divorcio.

Esta semana, la actriz y sus hijos asistieron juntos al estreno en Los Ángeles de Nobody 2, cinta en la que interpreta a la villana principal. La aparición en la alfombra roja marcó uno de los pocos eventos públicos recientes en los que la familia se muestra unida.

Regreso a la pantalla grande

Nobody 2 es la secuela de la exitosa película de acción de 2021 protagonizada por Bob Odenkirk. La nueva entrega llegará a los cines de Argentina el 21 de agosto y contará con Sharon Stone en el papel de Lendina, una contrabandista que se enfrenta al asesino retirado Hutch Mansell durante unas vacaciones familiares.

Odenkirk comentó a Variety que él mismo la invitó al proyecto después de coincidir con ella en los Globos de Oro. “Ella se adueña completamente del tercer acto”, aseguró.

Construcción de un personaje implacable

Sharon Stone señaló que su inspiración para Lendina provino de la “crueldad y falta de empatía” que percibe en redes sociales y en ciertos aspectos de la cultura contemporánea. Según dijo, buscó reflejar en el personaje una ausencia de responsabilidad y un tono hostil similar al que observa en contenidos digitales y videojuegos.

“No estoy realmente feliz con lo que sale de las redes sociales. Quería encarnar esa crueldad, esa ausencia de responsabilidad. Ya he tenido suficiente de eso”, explicó.

Próximo proyecto en televisión

Además del estreno cinematográfico, Sharon Stone confirmó que se unirá al elenco de la tercera temporada de la serie Euphoria, de HBO, cuyo rodaje comenzará en las próximas semanas. Aunque no adelantó detalles sobre su personaje, expresó su entusiasmo por trabajar bajo la dirección de Sam Levinson y junto a figuras como Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer y Jacob Elordi, además de incorporaciones como Rosalía y Marshawn Lynch.

“Soy una gran fan de todos los chicos que están en ese programa y siento que han tocado algo realmente importante”, declaró a Variety.

Una etapa marcada por la reinvención

Entre nuevos proyectos en cine y televisión y una vida personal transformada, Sharon Stone muestra que, a sus 66 años, mantiene un perfil activo en la industria y un interés renovado por explorar distintos roles, tanto en la ficción como en su vida diaria.