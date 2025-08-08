Encuentran en Arenillas la cabeza de hombre decapitado hallado el 3 de agosto

La mañana de este viernes 8 de agosto de 2025, en el sector Colinas de Santa Fe, cantón Arenillas, fue encontrada la cabeza de Nick Devin Jaya Díaz, en avanzado estado de putrefacción, cinco días después de que su cuerpo fuera hallado sin vida y con signos de extrema violencia en un basurero de la misma zona.

Hallazgo de la cabeza en Colinas de Santa Fe

El descubrimiento ocurrió en un punto de difícil acceso, donde personal de la Policía Nacional y de Criminalística realizó el levantamiento de la pieza anatómica para su posterior análisis e identificación pericial.

Fuentes policiales indicaron que el hallazgo es clave para la investigación, ya que permitirá realizar estudios forenses adicionales que podrían aportar información sobre la forma en que se perpetró el crimen y el momento exacto de la muerte.

La cabeza presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que coincide con el tiempo transcurrido desde la localización del resto del cuerpo.

El hallazgo del cuerpo sin la cabeza el 3 de agosto

El pasado 3 de agosto, alrededor de las 10h30, moradores que transitaban por una vía de tercer orden en Colinas de Santa Fe 3 encontraron el cadáver de un hombre entre desechos y maleza.

El cuerpo presentaba signos evidentes de violencia extrema: estaba decapitado, con el brazo izquierdo mutilado y los pies amarrados con una cuerda. La escena fue acordonada por agentes de Criminalística, quienes recolectaron indicios para la investigación.

Junto al cadáver, las autoridades hallaron un panfleto con un mensaje amenazante, escrito en un papel manchado de sangre. El texto, atribuido presuntamente a un grupo delictivo, advertía sobre represalias contra personas vinculadas a extorsiones.

Investigación y posibles móviles

La Policía Nacional continúa las indagaciones para esclarecer las circunstancias del asesinato y dar con los responsables. Los agentes manejan varias hipótesis, entre ellas la posible vinculación del crimen con disputas entre grupos delictivos que operan en la zona.

Los indicios recogidos, incluido el panfleto y las pertenencias halladas cerca del cuerpo, han sido remitidos a laboratorios forenses para análisis de huellas, ADN y trazas de sangre.

Autoridades judiciales indicaron que el caso se investiga bajo tipificación de asesinato con circunstancias agravantes, dadas las evidencias de ensañamiento y la exposición del cuerpo en un lugar público.

Impacto en la comunidad

El doble hallazgo ha generado conmoción entre los habitantes de Arenillas y sectores aledaños, quienes expresan preocupación por el aumento de hechos violentos en la zona.

Arenillas, ubicada en la provincia de El Oro, ha registrado en los últimos meses un incremento en delitos asociados al crimen organizado, lo que ha motivado operativos conjuntos entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas para recuperar la seguridad ciudadana.