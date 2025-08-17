COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Miss Ecuador 2025: Gisselle Rosales, de Machala, provincia de El Oro, se convirtió en la mujer más hermosa del país

Miss Ecuador 2025 coronará a su nueva reina en Salinas, provincia de Santa Elena, este sábado 16 de agosto, con 19 candidatas compitiendo, este certamen busca a la representante del país en el Miss Internacional 2025.
Miss Ecuador 2025 Gisselle Rosales, de Machala, provincia de El Oro, se convirtió en la mujer más hermosa del país.
Gisselle Rosales, representante de Machala, provincia de El Oro, ganó el certamen Miss Ecuador 2025. La hermosa joven orense representará a Ecuador en el certamen Miss Internacional 2025. La máxima representante de la belleza ecuatoriana se disputó en la última fase del concurso con la hermosa representante de la Santo Domingo, Alexandra Mina.

Los presentadores oficiales del evento fueron Claudia Schiess y Carlos Luis Andrade. El certamen de belleza Miss Ecuador 2025 se desarrolló desde las 19h30 de este sábado 16 de agosto, en el Malecón de Salinas, provincia de Santa Elena. Diecinueve candidatas se inscribieron para participar por la corona, diseñada por Jonathan Tello, hecha de oro blanco, plata y amatistas. La ganadora sucederá a Eunice Rivadeneira, Miss Ecuador 2024, y representará a Ecuador en Miss International. El jurado también elegirá a las representantes para Miss Cosmo, Reina Hispanoamericana y Reinado Mundial del Café.

La gala, dirigida por María del Carmen de Aguayo, contó con el respaldo del Municipio de Salinas y su alcalde, Dennis Córdova. Se transmitió en vivo por Gamavisión y VitoTVO. Andrea Rubio, Miss International 2023, es una invitada especial en este certamen. El espectáculo musical incluirá a Mykel, Andreína Bravo, Alan Maldonado, Vanessa Anzuátegui, Nick Rodríguez y Las Damas de Oro.

Miss Ecuador 2025: Detalles de la producción

La producción general está a cargo de Alfredo Che Vera, con Kabana Producciones en lo técnico. Moore Ecuador auditará el evento. José Luis Fernández diseñará los trajes de apertura, Edinson López los de baño y Dybrain los accesorios. Alberto Sánchez guiará la pasarela, Jimmy Mendoza la coreografía y Marco Tapia la asesoría de imagen. Roxana García, periodista argentina radicada en EE.UU., será una invitada destacada.

Miss Ecuador 2025 promete una noche de belleza, talento y cultura, marcando un nuevo capítulo en la historia de los certámenes nacionales. La combinación de música, moda y tradición será clave en esta gala inolvidable.

Aspiran ser la nueva Miss Ecuador 2025

Las 19 candidatas del Miss Ecuador 2025 reflejan el talento, la preparación y la pasión de mujeres provenientes de distintos rincones del Ecuador y de la comunidad migrante. Ellas son:

  • Gisselle Rosales (Machala): licenciada en Educación Inicial, Reina Nacional de la Minería.

  • Joselyne Flores (Guayaquil): ingeniera geóloga y exfutbolista profesional.

  • Emilia Garófalo (Quito): modelo, próxima estudiante de marketing digital.

  • Gina Morales (Guayaquil): diseñadora de interiores, multideportista.

  • Romina Garnica (Pueblo Viejo): estudiante de Psicología y Reina Nacional del Carnaval.

  • Claudia Guachizaca (Loja): arquitecta y deportista de jiu-jitsu brasileño.

  • Valentina Noriega (EE.UU.): máster en negocios, deportista de beachvolley.

  • Karelys Guerrero (Guayaquil): estudiante de Economía y activista por el rescate animal.

  • Angie Jakulis (Salinas): virreina de Salinas 2024, voluntaria social.

  • Tatiana Lasso (Macará): licenciada en Comunicación Social.

  • Natasha Zamora (Guayaquil): modelo profesional, estudia Negocios Internacionales.

  • Natalia Ormeño (Bahía de Caráquez): modelo, escritora y creadora de contenido.

  • Antonella Chila (La Libertad): estudiante de Economía y Reina de Santa Elena.

  • Diana Lascano (Guayaquil): estudiante de Comunicación Social y entrenadora de baloncesto.

  • Valeria Palma (Daule): estudiante de Negocios Digitales, Miss Teen Intercontinental.

  • Ámbar Barona (Naranjal): tecnóloga en Enfermería y presentadora de televisión.

  • Sofía Pérez (Samborondón): estudiante de Derecho, comprometida con el desarrollo personal.

  • Alexandra Mina (Santo Domingo): estudiante de Cosmetología, basquetbolista.

  • Ami Ocampo (Manta): ingeniera en Software y virreina de Manta.

