En los sectores La Chala, Los Vergeles y Bastión Popular se conectan por primera vez al alcantarillado

En Guayaquil, más de 23.000 habitantes acceden por primera vez al sistema de alcantarillado. El proyecto, impulsado por el Municipio y ejecutado por Emapag, se desarrolla en sectores como La Chala, Los Vergeles y Bastión Popular. Durante años, estas zonas convivieron con redes sanitarias, pero sin la posibilidad de conectarse a ellas. La razón: no podían pagar las obras internas necesarias. Sin embargo, eso cambió. Ahora, las nuevas obras incluyen las conexiones intradomiciliarias, una solución que elimina esa barrera económica.

La intervención contempla 4.652 instalaciones completas. Estas permitirán que cada familia se conecte directamente al sistema público. Además, se construyen baños básicos en viviendas que nunca tuvieron uno adecuado. El primer sector intervenido fue La Chala, en el suroeste. Allí, 2.976 familias ya ven avances. El proyecto alcanzó el 30 % de ejecución. En casas como la de Julio Cevallos, los cambios son visibles. Por ejemplo, ahora su hija con discapacidad cuenta con un baño adaptado.

“Antes no teníamos recursos. Había que comprar tuberías y sanitarios, y no nos alcanzaba”, recuerda. Luego de La Chala, el proyecto continuará en otros sectores del norte. En Bastión Popular, se intervendrán 721 predios. En Los Vergeles, otros 504. Además, 451 viviendas de distintas zonas también recibirán obras similares. La inversión total asciende a USD 5,5 millones. Los fondos provienen de un crédito del Banco Mundial, con el respaldo técnico y financiero para garantizar una ejecución eficiente.

Obras llegan a donde no habían llegado antes

Según el alcalde Aquiles Alvarez, este tipo de proyectos reflejan una prioridad clara: llevar servicios básicos a donde históricamente no llegaron. Por ello, insiste en que “construir una Ciudad de Todos comienza por lo esencial: agua, alcantarillado y dignidad”. A diferencia de intervenciones anteriores, esta obra no se queda solo en la infraestructura externa. Esta vez, los equipos trabajan dentro de cada predio. Así, las familias no deben preocuparse por comprar materiales ni contratar mano de obra. Todo forma parte del contrato principal.

La planificación contempla un enfoque social. Técnicos visitan casa por casa. Explican el proceso, supervisan la construcción y dan seguimiento a cada caso. La idea es que nadie se quede fuera por desconocimiento o falta de recursos. En consecuencia, la calidad de vida de miles de personas mejora. Con alcantarillado, se reduce el riesgo de enfermedades. También se eliminan pozos sépticos, focos de contaminación y malos olores.

Este modelo de intervención servirá de base para futuras obras. El Municipio de Guayaquil planea replicarlo en otros sectores populares. El objetivo es claro: cerrar las brechas de desigualdad en servicios básicos. Por ahora, las familias beneficiadas ven los cambios como un avance real. La conexión al alcantarillado no solo mejora la salud y el entorno. También representa un paso firme hacia la inclusión y la equidad urbana.