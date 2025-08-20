COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Salud

En Ecuador se realizaron 447 trasplantes de órganos en lo que va del 2025, de acuerdo al Indot

Ecuador reportó 447 trasplantes de órganos en 2025, según el INDOT, con un incremento sostenido y mejoras en infraestructura y cultura de donación.
En Ecuador se realizaron 447 trasplantes de órganos en lo que va del 2025, de acuerdo al Indot. (Pexels)
En Ecuador se realizaron 447 trasplantes de órganos en lo que va del 2025, de acuerdo al Indot. (Pexels)

En Ecuador, se realizaron 447 trasplantes de órganos en lo que va de 2025, según el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (Indot). Estos procedimientos incluyen riñones, hígados, corazones, córneas y médula ósea, marcando un crecimiento en la actividad trasplantológica. El Indot, adscrito al Ministerio de Salud Pública, renovó la acreditación de 20 establecimientos, asegurando estándares técnicos actualizados. También ejecutó 102 visitas de control, fortaleciendo monitoreo y trazabilidad.

Ecuador cuenta ahora con 59 establecimientos de salud y 28 servicios de apoyo acreditados, expandiendo cobertura nacional. Dieciséis Comités Técnicos Asesores analizan casos clínicos, validando documentos normativos. Dos nuevos documentos normativos alinean prácticas con estándares internacionales, mejorando calidad.

En Ecuador se han realizado 324 trasplantes de órganos de enero a mayo del 2025, hay 2 mil personas a la espera

Estrategias para incrementar el trasplante de órganos

El Indot promueve una cultura de donación a través de campañas educativas en escuelas, universidades y comunidades rurales, sensibilizando a más de 6.000 personas. También capacitó a 2.000 profesionales de salud para identificar donantes. El programa “Unidad Educativa Amigos de la Donación” involucra a 800 estudiantes, fomentando el conocimiento sobre la importancia de la donación de órganos.

La iniciativa urge a los ciudadanos a declarar su voluntad de donar al renovar o obtener su cédula, enfatizando la importancia de discutir esta decisión con la familia. Esto asegura respeto a la voluntad del donante, promoviendo un espíritu de salvación de vidas a nivel nacional.

Los 447 trasplantes reflejan un compromiso con acceso oportuno y seguro a procedimientos de calidad. La renovación de acreditaciones y el fortalecimiento de comités técnicos aseguran rigor ético y técnico. Campañas de donación son cruciales para sostener este crecimiento. 

Una persona fallecida puede salvar las vidas de diez personas si sus órganos se preservan adecuadamente y si el fallecido es donante. En Ecuador, el riñón es el órgano más trasplantado, le sigue a la córnea.

