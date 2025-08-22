COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Negocios

Empresarios ecuatorianos acompañarán a Daniel Noboa en visita oficial a Japón para abrir oportunidades de exportación

Ecuador busca diversificar su oferta exportadora en el competitivo mercado japonés.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Empresarios ecuatorianos acompañarán a Daniel Noboa en visita oficial a Japón para abrir oportunidades de exportación
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa durante su reciente visita a Brasil. Foto: Presidencia de Ecuador.
Empresarios ecuatorianos acompañarán a Daniel Noboa en visita oficial a Japón para abrir oportunidades de exportación
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa durante su reciente visita a Brasil. Foto: Presidencia de Ecuador.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

Un grupo de empresarios ecuatorianos de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex) viajará junto al presidente Daniel Noboa en la visita oficial a Japón. El encuentro se desarrollará entre el 26 y 30 de agosto en Tokio y busca fortalecer las relaciones comerciales bilaterales.

El sector exportador ecuatoriano mantiene gran expectativa por consolidar acuerdos con Japón, considerada la tercera economía más importante del mundo. La agenda empresarial busca aprovechar la demanda de un mercado de más de 125 millones de consumidores que buscan productos premium y sostenibles.

Daniel Noboa: Ecuador busca ampliar mercado en Japón

La Cordex destacó que Japón representa un mercado estratégico para diversificar las exportaciones de Ecuador. Asimismo, señaló que este viaje pretende garantizar el mayor acceso a un país donde se valoran estándares de calidad y sostenibilidad en los alimentos y bienes importados.

Es así que la delegación empresarial viajará el 23 de agosto y cumplirá con una agenda de alto nivel en Tokio. Entre sus actividades se incluyen reuniones con la Cámara de Industrias de Japón (Keidanren), la firma de un memorando de cooperación con la Agencia de Comercio Exterior (Jetro) y encuentros con cadenas de supermercados japoneses.

Cordex impulsará acuerdos comerciales estratégicos

Por otro lado, los empresarios también visitarán el Centro de Fomento Industrial de Tokio. Esto con el fin de conocer procesos de innovación y modelos productivos que fortalecen la competitividad del mercado japonés. Esta misión pretende alinear estándares ecuatorianos a los altos requisitos del país asiático.

Uno de los principales objetivos es avanzar hacia un Economic Partnership Agreement (EPA). Con este acercamiento, Ecuador espera iniciar un proceso de negociación que a mediano plazo genere mejores condiciones arancelarias para los productos ecuatorianos.

«Para el sector exportador, uno de los principales objetivos de esta visita es realizar un acercamiento con Economic Partnership Agreement con la finalidad de encaminar un proceso de negociación que, a mediano y largo plazo, permita consolidar mejores condiciones arancelarias para los productos ecuatorianos», señala el comunicado.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Rusia reafirma respaldo a Venezuela frente a presión externa

Hombre herido por disparos en barrio 5 de Agosto de Manta: Policía indaga ataque armado

Moisés Caicedo anota en la victoria de Chelsea ante West Ham por 5-1

Quito ejecuta controles viales del 22 al 24 de agosto para reducir siniestros

Comer más proteínas animales no se relaciona con un mayor riesgo de muerte

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Rusia reafirma respaldo a Venezuela frente a presión externa

Hombre herido por disparos en barrio 5 de Agosto de Manta: Policía indaga ataque armado

Moisés Caicedo anota en la victoria de Chelsea ante West Ham por 5-1

Quito ejecuta controles viales del 22 al 24 de agosto para reducir siniestros

Comer más proteínas animales no se relaciona con un mayor riesgo de muerte

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Rusia reafirma respaldo a Venezuela frente a presión externa

Hombre herido por disparos en barrio 5 de Agosto de Manta: Policía indaga ataque armado

Moisés Caicedo anota en la victoria de Chelsea ante West Ham por 5-1

Quito ejecuta controles viales del 22 al 24 de agosto para reducir siniestros

Comer más proteínas animales no se relaciona con un mayor riesgo de muerte

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO