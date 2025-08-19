Emmanuel Macron cuestiona la voluntad de paz de Putin, pero apoya diálogo entre Ucrania y Rusia

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su escepticismo sobre la voluntad de paz del presidente ruso, Vladimir Putin. Esto en el contexto de la guerra en Ucrania, pero respaldó la posibilidad de una reunión entre Putin y Volodímir Zelenski, en las próximas semanas. Las declaraciones se produjeron tras una cumbre en París con líderes europeos, Zelenski y el presidente estadounidense, Donald Trump, enfocada en buscar soluciones al conflicto.

Macron afirmó en rueda de prensa: “(Putin) no da ninguna señal de querer la paz. Tengo grandes dudas de la voluntad de paz del presidente ruso”. Sin embargo, destacó como un avance la potencial reunión entre Zelenski y Putin, que podría sentar las bases para un posterior encuentro trilateral con Trump. “El presidente Trump cree a su alcance lograr un acuerdo y yo quiero creerlo”, añadió Macron.

Emmanuel Macron aboga por la paz en Ucrania

Según fuentes diplomáticas, funcionarios designados por Trump están trabajando en el formato de este diálogo, previsto para las próximas dos semanas. La guerra en Ucrania, iniciada en febrero de 2022, ha generado millones de desplazados y miles de víctimas, según datos de la ONU. Los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un alto el fuego han sido limitados, con posturas enfrentadas entre Moscú y Kiev.

La propuesta de una reunión bilateral surge tras meses de estancamiento en las negociaciones, con Trump abogando por un rol mediador desde su retorno a la presidencia en 2025. La cumbre en París reunió a los líderes de la Unión Europea, Zelenski y Trump para discutir posibles vías de resolución. Macron subrayó la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo, aunque expresó cautela sobre las intenciones de Rusia.

Primer encuentro bilateral entre Zelenski y Putin

“Cualquier paso hacia la paz debe ser concreto y verificable”, señaló. Por su parte, Zelenski ha insistido en que cualquier acuerdo debe garantizar la soberanía de Ucrania. No obstante, Putin ha mantenido demandas como el reconocimiento de territorios anexados por Rusia. El posible encuentro bilateral sería el primero de alto nivel entre Zelenski y Putin desde el inicio del conflicto.

Funcionarios estadounidenses están delineando un formato que permita avances significativos, aunque no se han revelado detalles sobre el lugar o las condiciones de la reunión. La comunidad internacional observa con atención este desarrollo, mientras la situación en Ucrania sigue siendo crítica, con combates activos en el este y sur del país, según informes de agencias internacionales.