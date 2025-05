Emelec tiene en dudas a Meli y Tarira para enfrentar el domingo al Aucas

Club Sport Emelec se prepara para recibir a Sociedad Deportiva Aucas el domingo 11 de mayo de 2025 a las 18h00 en el estadio George Capwell, Guayaquil, por la fecha 12 de LigaPro, con incertidumbre sobre la participación de Marcelo Meli y la ausencia confirmada de Sebastián Tarira, quienes afectan la planificación del técnico Jorge Célico.

Los azules enfrenta un nuevo desafío en la LigaPro 2025 con dos bajas sensibles en su plantilla. El volante argentino Marcelo Meli, quien ha jugado nueve partidos esta temporada, no ha participado en los entrenamientos recientes debido a una molestia física no especificada, lo que lo convierte en duda para el encuentro. Por su parte, el defensor Sebastián Tarira no estará disponible, ya que reforzará al equipo Sub-19 en el clásico juvenil contra Barcelona SC programado para esta semana.

En la tabla de posiciones

Actualmente, Emelec ocupa el undécimo lugar en la LigaPro con 13 puntos en 11 partidos, con una diferencia de gol de -5. El equipo está a una unidad de Orense (que es décimo con 14 puntos), a dos de Mushuc Runa (es noveno con 15) y a tres de Deportivo Cuenca, Universidad Católica y Liga de Quito, que ocupan las posiciones 8, 7 y 6, respectivamente, todos con 16 puntos. Una victoria ante Aucas, que históricamente ha sido un rival complicado, es crucial para acercarse al grupo de clasificación al hexagonal final.

El historial reciente entre ambos equipos favorece a Emelec, que no ha perdido en sus últimos cinco enfrentamientos de LigaPro contra Aucas, aunque los últimos tres terminaron en empate. En el George Capwell, Emelec ha ganado 16 de 26 partidos contra Aucas, con seis empates y cuatro derrotas.

Precios de entradas y logística para el choque de Emelec

La dirigencia de Emelec anunció los precios de las entradas para el partido: Generales: USD 5, Tribuna General Gómez: USD 8, Tribuna San Martín: USD 10, Palco Pío Montúfar: USD 8 y Palco General Gómez: USD 25. Los boletos están disponibles en las boleterías del estadio George Capwell, en Flashthetickets del Mall del Sol y en la web oficial emelec.com.ec. El club espera un respaldo masivo de su hinchada en la “Caldera” para impulsar al equipo en este duelo clave.

Preparativos del equipo

Bajo la dirección de Jorge Célico, Emelec apunta a seguir con su racha tras vencer por 1-2 a Independiente del Valle en la jornada anterior. El cuerpo técnico evalúa alternativas para reemplazar a Meli, con jugadores como Roberto Garcés y Elkin Muñoz como opciones en el mediocampo. Además, el club incorporó a dos canteranos, Abdiel Alvarado (extremo) y Adrián Cortez (zaguero), para reforzar el plantel.