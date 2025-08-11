Emelec rescata un punto ante Deportivo Cuenca pese a jugar con diez

Emelec logró un empate 1-1 contra Deportivo Cuenca este lunes 10 de agosto de 2025 en el Estadio George Capwell, Guayaquil, en la jornada 24 de la LigaPro, manteniendo sus opciones de clasificar al hexagonal final pese a la expulsión de Juan Pablo Ruiz a los 12 minutos.

Los azules se vieron en serio problemas al quedarse con un menos en cancha. A los 12 minutos, Emelec se quedó con diez jugadores tras la expulsión directa de Juan Pablo Ruiz por una fuerte falta sobre Mateo Macari, confirmada por el árbitro Bryan Loayza. A pesar de la desventaja numérica, los azules lograron igualar el marcador en el segundo tiempo gracias a un penal convertido por Fernando León.

Incidencias del compromiso

El primer tiempo mostró un Deportivo Cuenca dominante en posesión, con 59% frente al 41% de Emelec. Los visitantes generaron más oportunidades, con 7 remates contra 4 de los locales. A los 5 minutos, Jeremy Chacón probó con un disparo raso detenido por Pedro Ortiz. A los 9 minutos, Agustín Gómez cabeceó por encima del arco tras un córner. Emelec respondió a los 14 minutos con un remate bombeado de José Angulo que casi sorprende al portero cuencano Brian Bustos, y a los 17 minutos, Angulo falló otro disparo tras una jugada de Facundo Castelli y Alexander González.

A los 32 minutos, José Angulo recibió una tarjeta amarilla tras un golpe sobre Alexis Rodríguez, revisado por el VAR sin escalar a expulsión. Antes del descanso, Alejandro Tobar intentó un remate de media distancia para Cuenca, pero Pedro Ortiz contuvo el balón sin problemas.

Deportivo Cuenca golpea primero

En el segundo tiempo, Deportivo Cuenca abrió el marcador a los 55 minutos con un gol de Jorge Ordóñez, quien conectó un preciso cabezazo tras un centro de Alejandro Tobar. El 0-1 puso presión sobre Emelec, que, pese a la inferioridad numérica, mantuvo la posesión gracias al trabajo de Sergio Quintero y José Angulo. La resistencia de los azules se vio recompensada a los 74 minutos, cuando el árbitro Loayza, tras revisar el VAR, sancionó un penal por una mano en el área de Cuenca. Fernando León ejecutó la pena máxima y estableció el empate 1-1.

El partido finalizó con ambos equipos buscando el gol de la victoria, pero sin éxito. Deportivo Cuenca sumó 36 puntos y se ubica en el séptimo lugar de la LigaPro, mientras que Emelec, con 32 puntos, está en el noveno puesto, según la tabla oficial de la LigaPro al 11 de agosto de 2025. El empate mantiene a los azules en la pelea por el hexagonal final, aunque con un margen ajustado.

Contexto de la LigaPro

La LigaPro 2025 está liderada por Independiente del Valle con 50 puntos, seguido de cerca por Barcelona SC 44 y LDU Quito con 43 puntos. Emelec, bajo la dirección de Guillermo Duró, ha mostrado mejoría, con 8 victorias, 8 empates y 8 derrotas en la temporada. Por su parte, Deportivo Cuenca, dirigido por Norberto Araujo, ha sido más consistente, con 10 victorias, 6 empates y 8 derrotas, pero aún busca consolidar su posición en la tabla.

Próximos encuentros

En la jornada 25, Emelec visitará a Técnico Universitario el 17 de agosto de 2025 a las 15h30 en el Estadio Bellavista, Ambato. Deportivo Cuenca, por su parte, recibirá a Vinotinto el 18 de agosto a las 19h00 en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Ambos equipos buscarán sumar puntos clave para mejorar sus posiciones en la recta final de la fase regular, según el calendario oficial de la LigaPro.

Impacto del empate

El empate permite a Emelec mantenerse en la lucha por el hexagonal final, aunque la expulsión de Juan Pablo Ruiz podría generar ajustes en la alineación para el próximo partido. Deportivo Cuenca, con un punto valioso como visitante, refuerza su posición en la mitad de la tabla, pero necesitará mejorar su efectividad ofensiva, ya que solo convirtió uno de sus 7 remates en el encuentro.