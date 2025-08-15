Emelec recupera a Cueva y Caicedo para enfrentar a Técnico Universitario

Emelec enfrentará a Técnico Universitario este domingo 17 de agosto de 2025 a las 15h30 en el Estadio Bellavista de Ambato, en un partido clave por la fecha 25 de la LigaPro Serie A 2025. Los azules recuperan al volante peruano Christian Cueva y el defensor ecuatoriano Luis Caicedo, quienes superaron sus problemas físicos y están listos para reforzar al equipo.

Regreso clave para el Bombillo

Cueva y Caicedo volvieron a los entrenamientos del primer plantel tras cumplir con sus respectivos procesos de recuperación. Según el reporte médico oficial, ambos jugadores están a disposición del cuerpo técnico liderado por Guillermo Duró. Cueva, ausente en los últimos partidos, incluida la reciente igualdad 1-1 ante Deportivo Cuenca, había sufrido una lesión muscular durante la Copa Ecuador, mientras que Caicedo superó una dolencia que lo mantuvo al margen.

El regreso de estos jugadores representa un impulso significativo para Emelec, que busca afianzarse en la tabla de posiciones. Actualmente, el equipo ocupa el noveno lugar con 32 puntos, manteniendo opciones de clasificar al hexagonal principal de la LigaPro 2025. Técnico Universitario, con 25 puntos, se encuentra en la duodécima posición y espera aprovechar su condición de local para complicar a los guayaquileños.

Bajas sensibles para el duelo

Sin embargo, Emelec no podrá contar con el delantero Facundo Castelli que presenta una inflamación de rodilla (hidroartrosis) y está en etapa de evaluación médica, lo que lo descarta para el encuentro. Asimismo, el atacante Justin Cuero continúa en proceso de recuperación y no estará disponible. A estas ausencias se suma la del volante Juan Pablo Ruiz, quien fue expulsado en el partido ante Deportivo Cuenca y deberá cumplir dos partidos de suspensión. Estas bajas obligarán al técnico Duró a ajustar su estrategia para el compromiso en Ambato.

Contexto del encuentro

El choque entre Emelec y Técnico Universitario es crucial para ambos equipos. Los azules necesitan sumar de a tres para acercarse a los primeros lugares y mantenerse en la pelea por el hexagonal final, con solo seis fechas restantes en la primera fase. Técnico, por su lado, buscará hacerse fuerte en el Estadio Bellavista, donde ha logrado resultados positivos en la temporada. Ambos conjuntos llegan en un momento de alza, con puntos y goles a su favor en las últimas jornadas, lo que anticipa un duelo competitivo.

Refuerzos para ataque y defensa

La vuelta de Christian Cueva, conocido como el “10” del Bombillo, permitirá a Emelec recuperar creatividad en el mediocampo. El volante peruano, fichado en junio de 2025 desde Cienciano, es una pieza clave en la generación de juego ofensivo. Por su parte, Luis Caicedo, defensor central de 27 años formado en las canteras del club, aportará solidez a la zaga, ofreciendo una variante táctica para el técnico Duró, quien podría optar por una línea de tres en defensa junto a Luis Fernando León y Diogo Bagüí.

Escenario competitivo

Con 32 puntos, Emelec está a cinco puntos del sexto lugar, ocupado por Libertad, lo que hace imperativo sumar en esta jornada. Técnico Universitario, con 25 puntos, buscará escalar posiciones para alejarse de la zona baja de la tabla.

El Estadio Bellavista de Ambato será el escenario donde Emelec intentará consolidar su recuperación en la LigaPro 2025, apoyado por el regreso de dos de sus pilares. La afición azul espera que estas incorporaciones marquen la diferencia en un partido que promete intensidad y emociones.