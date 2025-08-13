Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Elon Musk, a través de su empresa de inteligencia artificial xAI, ha anunciado acciones legales contra Apple. Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI en su tienda de aplicaciones, lo que dificulta que la competencia alcance los primeros puestos. Esta acusación se centra en la supuesta discriminación en la clasificación de apps, específicamente contra Grok 4, el modelo de IA más reciente de xAI.

Desde julio, Grok 4 ha escalado posiciones en la App Store de Apple, mejorando del puesto 60 al 29 y luego al quinto tras ofrecer acceso gratuito a todos los usuarios. Sin embargo, pese a estos avances, la app ChatGPT de OpenAI se mantiene líder, lo que ha provocado la protesta directa de Musk.

Rivalidad en la tienda de aplicaciones de Apple

Elon Musk no solo considera que Apple manipula los rankings para beneficiar a OpenAI, sino que califica esta práctica como una violación clara de las leyes antimonopolio. En su red social X, Musk denunció que Apple impide que cualquier otra empresa de inteligencia artificial, que no sea OpenAI, ocupe el primer lugar en la App Store. Por esta razón, ha manifestado que xAI emprenderá acciones legales inmediatas contra la compañía tecnológica.

Esta disputa no es nueva; Musk fue cofundador de OpenAI y mantiene una rivalidad abierta con esta empresa. Su descontento se intensifica porque, además de competir en el mercado de IA con sus respectivos chatbots, Musk intentó frenar la transformación de OpenAI en una empresa con fines de lucro tras su salida de la firma.

Grok, el nuevo competidor en inteligencia artificial

xAI lanzó Grok 4, un modelo avanzado de inteligencia artificial disponible para todos los usuarios, incluidos los de cuentas gratuitas. Además, presentó Grok Imagine, una herramienta capaz de generar imágenes y vídeos mediante IA, buscando competir directamente con las soluciones de OpenAI como GPT-5, que ofreció acceso inmediato y sin costo a sus usuarios.

La estrategia de Musk con Grok busca posicionarse firmemente en uno de los mercados más relevantes en tecnología, la inteligencia artificial. Sin embargo, su crecimiento en la App Store parece limitado por la presunta preferencia de Apple hacia OpenAI. Esta controversia que ahora podría derivar en un enfrentamiento legal con implicaciones para todo el ecosistema digital.