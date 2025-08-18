Elecciones Bolivia 2025 | Rodrigo Paz Pereira y Jorge 'Tuto' Quiroga se disputarán la presidencia en segunda vuelta.

El candidato opositor Rodrigo Paz Pereira ha sorprendido al encabezar la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Bolivia 2025. Con casi el 92 por ciento del escrutinio, logró más del 30 por ciento de los votos.

De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo un impresionante 32 por ciento de apoyo. Por consiguiente, se enfrentará en la segunda vuelta a Jorge ‘Tuto’ Quiroga, el expresidente por Alianza Libre, que le sigue con el 27 por ciento de los votos. Paz Pereira se posiciona como el favorito.

Aliados clave para la segunda vuelta de las elecciones Bolivia 2025

El tercer lugar lo ocupó Samuel Doria, de Alianza Unidad, con más del 20 por ciento de los apoyos. Tras conocer los resultados, Doria ya anunció su apoyo a Paz Pereira en la segunda vuelta, programada para el próximo 19 de octubre. Esta alianza podría ser determinante para el resultado final de las elecciones presidenciales de Bolivia.

«A lo largo de la campaña dije que si yo no entraba a la segunda vuelta, apoyaría a quien llegara primero si no era del MAS. Ese candidato es Rodrigo Paz y mantengo mi palabra», señaló Samuel Doria. Así, asumió su derrota y prometió su respaldo para “toda iniciativa que ayude al país a salir de la crisis”.

Más resultados

El panorama político lo completan Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular, y Manfred Reyes Villa, de APB – Súmate, con un 8 y un casi 7 por ciento, respectivamente. Asimismo, el Movimiento al Socialismo (MAS), que en su día lideró el expresidente Evo Morales, confirma su estrepitosa caída. El exministro Eduardo del Castillo, candidato del MAS, apenas ha recibido el 3 por ciento de los apoyos. La caída del MAS transforma el escenario político.

Finalmente, Johnny Fernández, por La Fuerza del Pueblo, y Pavel Aracena, con la formación Libertad y Progreso-ADN, obtuvieron ambos un 1,6 por ciento de votos.

Más de 7,9 millones de ciudadanos bolivianos salieron a las urnas este domingo 17 de agosto del 2025. Así, el candidato opositor Rodrigo Paz Pereira lidera una nueva era política en Bolivia.