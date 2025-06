El tiktoker Khaby Lame habría sido detenido en Estados Unidos: ¿Cuál fue su delito?

Khabane Lame, el TikToker ítalo-senegalés conocido como Khaby Lame, habría sido arrestado el reciente viernes en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

La detención se habría dado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según el activista político Bo Loudon, quien asegura haber denunciado al influencer por irregularidades migratorias.

¿Cuál es el delito de Khaby Lame?

Loudon, un activista político estadounidense conocido por su apoyo a Donald Trump, publicó en la plataforma X que Khaby Lame fue detenido por ICE en el Centro de Detención de Henderson, Nevada.

El hombre afirmó que el influencer es un “extranjero ilegal” que habría excedido el tiempo permitido por su visa en Estados Unidos. Según el activista, una captura de pantalla del sitio web del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaría la detención, aunque no se ha proporcionado evidencia verificable.

Contexto de la denuncia

Khaby Lame, nacido en Senegal en 2000, se mudó a Italia al año de edad y obtuvo la ciudadanía en agosto de 2022. Con 162 millones de seguidores en TikTok y 80.4 millones en Instagram, es reconocido por sus videos humorísticos sin diálogo.

Loudon, quien se presenta como cercano a Barron Trump, afirmó haber trabajado con “patriotas del DHS” para reportar a Lame, acusándolo de presunta evasión fiscal y de permanecer en EE. UU. con una visa no válida. Sin embargo, ni ICE ni el DHS han emitido comunicados oficiales que confirmen la detención.

Consultas al sistema público de localización de detenidos de ICE (ODLS) no han arrojado resultados que confirmen la custodia de Serigne Khabane Lame, nombre real del TikToker. Además, el influencer no ha compartido actividad reciente en redes sociales que indique un viaje a Estados Unidos. Su última publicación en Instagram, fechada antes del 6 de junio, muestra un video grabado en una escuela, sin especificar ubicación. Ni Lame, su equipo, ni TikTok han emitido declaraciones sobre el supuesto arresto.

Se espera detalles de la supuesta detención de Khaby Lame

El reporte surge en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump, quien asumió la presidencia en 2025. ICE ha intensificado operativos, como se reportó el 24 de enero de 2025, con la detención de 538 inmigrantes en operativos masivos. Estas acciones han generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que señalan un uso político de las detenciones migratorias.

La noticia, viralizada en X, ha generado reacciones mixtas. Seguidores de Lame exigen claridad, mientras otros cuestionan la veracidad de las afirmaciones de Loudon. La ciudadanía italiana de Lame y su rol como Embajador de Buena Voluntad de UNICEF desde febrero de 2025 complicarían cualquier proceso de deportación, ya que no está claro si sería retornado a Italia o Senegal en caso de confirmarse la detención.

Verificación en curso

Organismos como El Espectador han señalado que no hay registros oficiales de la detención, y el sistema de ICE no muestra a Lame en custodia. Las autoridades migratorias pueden tardar hasta 48 horas en actualizar información sobre detenciones recientes.

Hasta el cierre de esta nota, la situación permanece sin confirmación oficial. Se espera que Lame o su equipo aclaren los hechos en las próximas horas.