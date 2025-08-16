COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Latinoamérica

El presidente de Colombia, Gustavo Petro desmiente protección a exasesor acusado por corrupción

La Fiscalía colombiana señala que el exasesor Carlos González se encuentra en Nicaragua, y ya se solicitó su extradición.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Foto/ Europa Press: Gustavo Petro, presidente de Colombia (archivo).
Foto/ Europa Press: Gustavo Petro, presidente de Colombia (archivo).
Foto/ Europa Press: Gustavo Petro, presidente de Colombia (archivo).

Carlos Sánchez

Redacción ED.

Carlos Sánchez

Redacción ED.

Nació en Jipijapa - Manabí, en 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una trayector... Ver más

[email protected]

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha prometido que su exasesor Carlos Ramón González enfrentará la justicia por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), está vinculado a contratos irregulares por 20 millones de euros, que habrían ido a parar a congresistas para tramitar las reformas del Gobierno.

La Fiscalía colombiana señala que González se encuentra en Nicaragua, y ya se solicitó su extradición. Este sábado 16 de agosto de 2025, Petro negó proteger a González, declarando que no defiende a “amigotes que se roban la plata” y pide cárcel para corruptos. Insistió en que sus amigos no esperen favores, pues no tendrán defensa ante la justicia, según expresó ante su gabinete.

El caso ha generado controversia, ya que la prensa insinúa protección hacia González, lo que Petro desmiente categóricamente.

«La prensa quiere hacernos ver es como si estuviéramos protegiendo a un amigote que se robó una plata«, declaró Petro. «Yo no protejo a amigotes que se roban la plata, siempre he pedido que vayan a la cárcel. Y le pido a mis amigos que ni se les ocurra, porque no van a tener amigo para defenderse«, añadió.

Petro destaca tratado de extradición

El proceso de extradición enfrenta obstáculos, ya que Nicaragua, bajo el gobierno de Daniel Ortega, no mantiene relaciones amistosas con Colombia. Petro recordó que existe un tratado de extradición de 1929, pero los vínculos bilaterales son tensos por conflictos como el de la Corte Internacional de Justicia. Nicaragua no ha aceptado un nuevo embajador colombiano, lo que complica las gestiones diplomáticas.

Petro desmintió estar al tanto de un supuesto visado tramitado por la Embajada colombiana en Nicaragua para González, quien no era requerido en enero. Aseguró que supo del caso por la prensa y espera la versión oficial de Nicaragua sobre la situación de González. El presidente enfatizó su compromiso con la transparencia en este escándalo.

Desmentidos y aclaraciones oficiales

El Ministerio de Exteriores también negó cualquier involucramiento en la llegada de González a Nicaragua, según un comunicado publicado en X. Aclaró que no instruyó a la Embajada para realizar gestiones relacionadas con González ni tiene registros sobre su condición migratoria. No existen solicitudes formales o informales elevadas por la Embajada en este caso.

El escándalo de la UNGRD ha puesto en el centro de la controversia a Petro, quien insiste en su compromiso con la justicia. La salida de González a Nicaragua ha generado dudas sobre la gestión del caso por parte del Gobierno colombiano. La extradición será clave para esclarecer las acusaciones de corrupción que sacuden al país.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Liga de Portoviejo remonta y vence 1-2 a Exapromo en el duelo de ida por el tercer lugar

Roberto Luque estará al frente del Ministerio de Infraestructura y Transporte

Ascienden a más de 390 los muertos por las lluvias monzónicas en Pakistán e India

Aduana de Guayaquil incauta 27.000 dólares en dispostivos electrónicos, cerca de 50 PlayStation decomisadas

Hombre hallado muerto con heridas de arma blanca en Montecristi

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Liga de Portoviejo remonta y vence 1-2 a Exapromo en el duelo de ida por el tercer lugar

Roberto Luque estará al frente del Ministerio de Infraestructura y Transporte

Ascienden a más de 390 los muertos por las lluvias monzónicas en Pakistán e India

Aduana de Guayaquil incauta 27.000 dólares en dispostivos electrónicos, cerca de 50 PlayStation decomisadas

Hombre hallado muerto con heridas de arma blanca en Montecristi

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Liga de Portoviejo remonta y vence 1-2 a Exapromo en el duelo de ida por el tercer lugar

Roberto Luque estará al frente del Ministerio de Infraestructura y Transporte

Ascienden a más de 390 los muertos por las lluvias monzónicas en Pakistán e India

Aduana de Guayaquil incauta 27.000 dólares en dispostivos electrónicos, cerca de 50 PlayStation decomisadas

Hombre hallado muerto con heridas de arma blanca en Montecristi

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO