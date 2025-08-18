El Presidente Daniel Noboa busca la reapertura de vuelos directos entre Ecuador y Brasil durante su visita oficial

El Presidente Daniel Noboa, en su visita oficial a Brasil, se reunió con Celso Guimarães Ferrer de GOL Airlines para discutir la reactivación de vuelos directos entre Ecuador y Brasil. La Cancillería ecuatoriana, a través de Gabriela Sommerfeld, reiteró el compromiso de facilitar condiciones operativas y coordinar requerimientos técnicos.

Esta iniciativa busca fortalecer comercio bilateral y turismo, sectores vitales para Ecuador. Noboa y Sommerfeld enfatizan la importancia estratégica de esta conexión aérea para dinamizar relaciones.

Noboa inició su gira en Brasilia, donde se encontró con Luiz Inácio Lula da Silva, marcando el inicio de esfuerzos para reforzar lazos políticos y comerciales. Esta visita forma parte de una extensa gira que incluye Uruguay, Argentina y Japón, enfocada en atraer inversiones. En Brasil, el énfasis está en restablecer vuelos directos, un paso crucial para impulsar la economía ecuatoriana.

Presidente Daniel Noboa: Contexto de la gira

La gira de Noboa abarca múltiples objetivos, pero la reapertura de vuelos con Brasil destaca por su potencial impacto económico. En Uruguay, se busca diversificar comercio, mientras en Argentina se fortalecerá cooperación en seguridad y energía. Japón será clave para atraer inversión tecnológica. La delegación ecuatoriana, liderada por Noboa, trabaja en acuerdos que beneficien a Ecuador.

La reactivación de vuelos directos con Brasil no solo facilitará viajes, sino también el intercambio de bienes y servicios. GOL Airlines, una de las principales aerolíneas brasileñas, es primordial en esta estrategia. La Cancillería ecuatoriana coordina esfuerzos para asegurar viabilidad técnica y comercial.

Conectividad en Sudamérica

Esta iniciativa del Presidente Daniel Noboa responde a la necesidad de recuperar conectividad aérea post-pandemia. Vuelos directos reducirán costos y tiempos, beneficiando a sectores como el turismo y el comercio. La gira de Noboa evidencia la intención del primer mandatario de posicionar a Ecuador en el escenario internacional.

La reapertura de vuelos directos con Brasil es un pilar de la estrategia de Daniel Noboa. Su éxito dependerá de la colaboración entre gobiernos y aerolíneas. La gira, que incluye Uruguay, Argentina y Japón. Estos viajes tienen como finalidad tratar temas como acuerdos comerciales y otros asuntos de interés nacionales en temas económicos.