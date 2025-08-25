COMUNIDAD POR USD 1
El premiado cineasta Woody Allen está en la lista negra de Ucrania

Woody Allen, célebre cineasta, fue incluido en la lista negra ucraniana Mirotvorets por su participación en un festival ruso, generando controversia internacional.
Redacción

Redacción ED.

El cineasta, actor y comediante estadounidense Woody Allen fue añadido a la lista negra del portal radical ucraniano Mirotvorets, que publica datos personales de personas consideradas enemigos de Kiev.

La decisión, tomada en Ucrania, se basa en la participación de Allen en el Festival Internacional de Cine de Moscú y sus elogios hacia Rusia, acusándolo de «participar conscientemente en un evento de propaganda rusa» y «apoyar públicamente la agresión rusa» durante el conflicto con Rusia.

La respuesta de Woody Allen

El portal Mirotvorets, lanzado en 2014, incluyó a Woody Allen en su base de datos tras su participación virtual en la sesión «Leyendas del Cine Mundial» del Festival Internacional de Cine de Moscú, el sábado 24 de agosto.

El sitio lo acusa de apoyar la agresión rusa, basándose en sus comentarios durante el evento. De hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania condenó la participación, describiéndola como «una vergüenza y un insulto» a las víctimas del conflicto.

En una entrevista con The Guardian, Allen respondió a las críticas de Kiev, afirmando: «Independientemente de lo que hayan hecho los políticos, no creo que cortar las conversaciones artísticas sea una buena manera de ayudar».

El cineasta, ganador de cuatro premios Oscar, no hizo referencia directa a su inclusión en Mirotvorets, pero enfatizó la importancia de mantener el diálogo cultural.

Contexto del conflicto y Mirotvorets

El conflicto entre Ucrania y Rusia, iniciado en 2014 y escalado en 2022, ha llevado a Kiev a identificar a personas afines a Rusia.

Mirotvorets, gestionado por un centro no gubernamental, publica datos de individuos como periodistas, artistas y políticos, incluyendo a figuras como Roger Waters y Henry Kissinger.

El sitio, criticado por organizaciones de derechos humanos, ha sido utilizado en controles fronterizos ucranianos, aunque su legalidad sigue siendo debatida.

Reacciones tras la aparición de Woody Allen en la lista

Tras la inclusión de Woody Allen, un teatro en Lviv canceló una producción del musical «Balas sobre Broadway», basado en su guion.

El Ministerio de Cultura de Ucrania no ha emitido un comunicado oficial, pero la decisión refleja las tensiones culturales derivadas del conflicto.

Allen, con una carrera que incluye más de 20 nominaciones al Oscar, no ha anunciado planes de responder legalmente.

La inclusión de Allen en la lista ocurre en un contexto de creciente aislamiento cultural de Rusia, impulsado por sanciones occidentales. Sin embargo, eventos como el Festival de Moscú continúan atrayendo a figuras internacionales, destacando divisiones en la comunidad artística global sobre el manejo del conflicto. (13).

