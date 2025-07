El portero español Kepa Arrizabalaga cedido nuevamente por el Chelsea; ahora ficha por el Arsenal

El portero español Kepa Arrizabalaga se convirtió este martes 1 de julio en nuevo jugador del Arsenal, club al que llega procedente del Chelsea, pese a que la última temporada jugó cedido en el Bournemouth, según confirmó el conjunto ‘gunner’.

El guardameta, de 30 años, ha ganado grandes títulos con su club y con su país, y tiene una amplia experiencia en la Premier League, con 140 partidos a sus espaldas. Kepa llega al Arsenal procedente del Chelsea, tras pasar las dos últimas temporadas cedido en el Real Madrid y el Bournemouth, y reforzará la portería de un equipo de Mikel Arteta que ya cuenta con el internacional español David Raya.

Procedente de la cantera de Lezama, Kepa comenzó su carrera en el Athletic Club, y en agosto de 2018 se convirtió en el portero más caro del mundo al fichar por el Chelsea por 80 millones de euros, uno 94,1 millones de dólares. Durante su etapa en el oeste de Londres formó parte de las plantillas que levantaron la Champions League, la Europa League, la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes.

