Hace 2 meses
Mundo
Vaticano

El Papa pide el fin de las armas en Ucrania y soluciones al hambre en Gaza

El Pontífice destacó que la Santa Sede "no puede detener" los conflictos, pero ha agregado que trabaja por la "no violencia a través del diálogo y buscando soluciones".
Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

[email protected]

El Papa León XIV pidió el fin de las armas en Ucrania y soluciones al hambre en Gaza, como expresó en un encuentro con periodistas a su llegada a Villa Barberini, en Castel Gandolfo, donde pasará un segundo periodo de descanso estival, hasta el 19 de agosto.

Según recoge ‘Vatican News’, el Papa se refirió a la próxima cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el ruso Vladimir Putin, y señaló que «hay que buscar siempre el alto el fuego, acabar con la violencia, con tantos muertos», por lo que ha llamado a «ponerse de acuerdo» para frenar el conflicto.

Preguntado por la situación en Gaza, el Papa mostró su preocupación por la posibilidad de deportaciones y ha reclamado una respuesta a la crisis humanitaria. «Conocemos la violencia del terrorismo y respetamos a los muchos que han muerto y a los rehenes, que deben ser liberados. Pero también hay que pensar en los muchos que están muriendo de hambre», afirmó.

El papa preocupado

El Pontífice destacó que la Santa Sede «no puede detener» los conflictos, pero ha agregado que trabaja por la «no violencia a través del diálogo y buscando soluciones», porque «estos problemas no se pueden resolver con la guerra».

Finalmente, durante la audiencia general en la Sala Pablo VI, pidió rezar por todos los pueblos que sufren la guerra. «Rueguen a Dios que conceda la paz a todos los pueblos que viven la tragedia de la guerra», apuntó. El motivo del llamamiento del Pontífice fue la figura de San Maximiliano María Kolbe, el franciscano polaco que murió en el campo de concentración de Auschwitz, donde se ofreció a ocupar el lugar de un padre de familia destinado al bunker del hambre.

Durante este segundo período de descanso en la residencia de Villa Barberini, dentro de las Villas Pontificias, León XIV tendrá algunos compromisos públicos. En esta línea, el viernes 15 de agosto celebrará la Santa Misa en la parroquia de San Tomás de Villanova en Castel Gandolfo, y rezará el Ángelus desde la entrada del Palacio Pontificio, en la Piazza della Libertà, también en Castel Gandolfo.

Mientras, el domingo 17 de agosto, el Papa celebrará la misa en el Santuario de Santa Maria della Rotonda en Albano Laziale, con los pobres asistidos por Cáritas diocesana y los operadores. También recitará el Ángelus en la plaza della Libertà, en Castel Gandolfo. Finalmente, compartirá el almuerzo con los pobres y los asistidos por Cáritas en el Borgo Laudato si’, dentro de las Villas Pontificias.

