El país enfrenta nuevamente el riesgo de apagones por estiaje: 241 MW fuera de servicio

Ecuador se prepara para enfrentar un estiaje severo entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, que amenaza con comprometer la generación hidroeléctrica y provocar cortes de energía. El Ministerio de Energía y Minas fue alertado por el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) desde enero sobre esta contingencia, que exige incorporar 430 megavatios adicionales al sistema eléctrico. La situación impactará directamente a consumidores, industrias y al sistema productivo nacional si no se toman medidas urgentes.

El Ministerio de Energía y Minas reconoció públicamente que recibió la primera advertencia de Cenace el 22 de enero de 2025, sobre la llegada de una prolongada temporada seca que disminuirá los caudales de los ríos y, con ello, la capacidad de generación hidroeléctrica. Esta advertencia fue reiterada en un acuerdo firmado el 1 de mayo, donde se detalla que se requiere una respuesta rápida y coordinada.

Fernando Santos Alvite, titular del Ministerio, aseguró que ya se han delineado cuatro acciones estratégicas: potenciar la infraestructura de transmisión, operar al límite las centrales termoeléctricas, asegurar el suministro de combustibles y explorar nuevas fuentes como la energía nuclear y geotérmica. “Nos preparamos para evitar apagones generalizados, pero los tiempos son apremiantes”, admitió.

Obras inconclusas o atrasadas aumentan el riesgo de los apagones

Pese a las alertas, tres centrales termoeléctricas claves para reforzar la red aún no están operativas. Estas obras representan 241 megavatios que podrían ser vitales para enfrentar la demanda en época de estiaje.

Iván Endara, experto en electricidad y docente universitario, ha cuestionado la viabilidad de los proyectos anunciados por el Gobierno para mitigar la crisis energética. Afirmó que muchos podrían no estar operativos en el tiempo estimado.

Algunos datos claves del sector energético en Ecuador:

Central Salitral (Guayaquil) : debe aportar 100 MW; motores instalados pero no funciona.

Central Quevedo : capacidad proyectada de 50 MW; solo operan 15 generadores.

Termoeléctrica Esmeraldas III : 91 MW; 16 generadores llegaron el 2 de abril, pero no entra en operación.

Estas tres suman 241 MW fuera de servicio .

Termogás Machala , de 238 MW, opera parcialmente por falta de gas.

Déficit diario de gas : 42 millones de pies cúbicos.

El gas natural es reemplazado por diésel , generando sobrecostos.

Campo Amistad , en el golfo de Guayaquil, se declaró prioridad nacional.

Celec EP debe importar gas y construir infraestructura de transporte.

El desafío energético exige decisiones inmediatas

Ante este escenario, el Gobierno activó una medida estratégica: priorizar la producción de gas natural en el campo Amistad y encargar a Petroecuador su explotación intensiva. Este insumo es clave para la operación de Termogás Machala, cuya generación depende de un suministro regular que hoy está comprometido.

En paralelo, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) deberá gestionar la importación de gas natural, además de acelerar la construcción de las infraestructuras de almacenamiento y transporte. La advertencia de Cenace sigue en pie: si no se actúa con rapidez, Ecuador podría enfrentar una crisis eléctrica similar a la vivida en años anteriores, con cortes programados y afectación a múltiples sectores.

Las advertencias no bastan sin decisiones firmes. Aunque el Ministerio de Energía ha delineado acciones, la falta de ejecución oportuna puede convertir la crisis energética del estiaje 2025-2026 en una nueva emergencia nacional. El tiempo corre, y con cada megavatio no incorporado, la vulnerabilidad del sistema crece y el fantasma de los apagones, no se desvanece.