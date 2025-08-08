El Nacional pierde juicio por deudas con Jerry Parrales y suma más problemas económicos

El Nacional, club ecuatoriano de fútbol, perdió el 8 de agosto de 2025 un juicio por deudas con el exjugador Jerry Parrales, según informó su abogado Christian Morales Arcos, agravando la crisis financiera que atraviesa la institución en la capital. La dirigencia, liderada por Marco Pazos, no ha logrado resolver los problemas económicos, que incluyen impagos a jugadores y nuevas demandas legales.

Nueva demanda perdida

El viernes 8 de agosto, Christian Morales Arcos, abogado de Jerry Parrales, anunció que el exjugador ganó una disputa legal contra El Nacional ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). La deuda incluye salarios atrasados, prima por firma de contrato, premios por clasificación a la Copa Libertadores y bonificaciones acordadas. Aunque el monto exacto no fue revelado, esta nueva obligación se suma a las múltiples deudas que enfrenta el club. Parrales, ahora futbolista de Delfín, dejó El Nacional hace dos años.

La situación económica del club es crítica. Según un reporte del interventor del club en enero de 2024, El Nacional acumula deudas por 860.000 USD al SRI, 560.000 USD al IESS, juicios laborales pendientes y un déficit aproximado de 7 millones de USD. Además, enfrenta embargos de bienes y patrimonio, lo que complica aún más su situación.

Salida de jugadores por impagos

La crisis ha llevado a varios jugadores a buscar su libertad por falta de pago. Édison Caicedo, volante de 35 años, confirmó mediante un live en redes sociales que el domingo 10 de agosto será su último partido con El Nacional, frente a Barcelona a las 18:00 en el Estadio Olímpico Atahualpa. Caicedo se unirá a Liga de Portoviejo, equipo clasificado a los playoffs del torneo provincial de ascenso en Manabí.

Otro jugador, Darío Pazmiño, también dejó el club por impagos de más de tres meses y busca incorporarse a un equipo en el exterior. La salida de jugadores clave, incluidos titulares, refleja la falta de estabilidad económica. Hasta el fin de semana, se espera que al menos cuatro jugadores más busquen nuevos clubes, algunos en la Segunda Categoría.

Crisis en El Nacional

El Nacional, conocido como el Bi-Tri por sus 13 títulos nacionales, atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia. En 2025, el club suma 12 millones de USD en deudas, según declaraciones de la expresidenta Lucía Vallecilla a MarchDeportes. Además, la institución perdió recientemente a Jonathan Borja, quien denunció nueve meses sin sueldo, y enfrenta demandas continuas de exjugadores.

A pesar de los problemas, el plantel ha mostrado compromiso en la LigaPro, aunque los resultados deportivos son irregulares. La reciente derrota por 1-0 ante Independiente del Valle evidenció las dificultades del equipo, que lucha por mantenerse competitivo en medio de la crisis institucional.

Perspectivas y retos

La dirigencia, encabezada por Marco Pazos, no ha presentado un plan claro para resolver las deudas ni estabilizar las finanzas. La salida de jugadores como Caicedo, Pazmiño y otros agrava la situación deportiva, mientras que las demandas legales, como la de Jerry Parrales, incrementan la presión económica.

El Nacional, que retornó al fútbol profesional en 2023 tras cuatro años en la Segunda Categoría gracias a jugadores como Brayan Angulo, Pedro Pablo Perlaza y el propio Caicedo, enfrenta el riesgo de un nuevo colapso institucional si no se toman medidas urgentes. La próxima semana será clave para determinar si la dirigencia logra frenar el éxodo de jugadores y estabilizar al club antes de los partidos finales de la LigaPro.