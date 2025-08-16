COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Manabí
Santa Ana

El Municipio de Santa Ana invertirá 260 mil para el alcantarillado de la parroquia Lodana

El anuncio lo hizo el alcalde Gregorio Macías, durante el evento de los 34 años de parroquialización de Lodana.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Estudiantes de varios planteles educativos participaron en el tradicional desfile.
Estudiantes de varios planteles educativos participaron en el tradicional desfile.
Estudiantes de varios planteles educativos participaron en el tradicional desfile.

Carlos Sánchez

Redacción ED.

Carlos Sánchez

Redacción ED.

Nació en Jipijapa - Manabí, en 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una trayector... Ver más

[email protected]

El Municipio de Santa Ana contratará el alcantarillado de la parroquia Lodana. La inversión que se realizará para esta obra, será de 260.000 dólares. 

El proceso se subirá al sistema oficial de contratación pública en los próximos días, indicó el alcalde Gregorio Macías, que presidió los actos por los 34 años de creación política de la parroquia, que conmemoró este 15 de agosto.

Será la primera fase de construcción

De acuerdo a información proporcionada a El Diario en marzo de este año en la dirección municipal de Agua Potable y Alcantarillado, se hará la rehabilitación del sistema de alcantarillado en su fase uno.

Francis Bernal, quien ese momento era el director, indicó que en la parroquia, en administraciones anteriores, se instalaron redes de aguas servidas pero el proyecto no se concluyó. También señaló que en el nuevo proyecto estaba la instalación de una estación de bombeo para enviar las aguas servidas de la parroquia, hacia las lagunas de oxidación que funcionan en el sector conocido como Galilea, donde serán tratadas.

El alcalde había indicado que en las lagunas solamente se ha venido aplicando bacterias para eliminar los malos olores. En la parroquia Lodana existen pozos sépticos que receptan las aguas servidas de los domicilios, se informó.

Hubo desfile y sesión por el aniversario de Lodana

El desfile por la celebración de los 34 años de parroquialización, inició pasadas las 09h30 de este viernes 15 de agosto. El recorrido se realizó en la avenida Luis Alberto Giler. Los estudiantes de la Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz de Portoviejo, realizaron la corte de honor para el paso de las autoridades cantonales, que luego se ubicaron en la tribuna, que fue instalada por el sector de la capilla

En años anteriores, la tribuna se ha ubicado en las inmediaciones del parque, pero esta vez, se tuvo que cambiar por la construcción del puente que ejecuta el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

En el desfile, participaron estudiantes de varios planteles educativos, con sus bandas musicales. Las bastorenas, se robaron los aplausos de los asistentes. Luego del desfile, se desarrolló la sesión solemne en el coliseo abierto. Allí intervino el alcalde Macías, donde anunció la obra del alcantarillado. También intervino el presidente de la Junta Cívica, Luis López.

La reseña histórica estuvo a cargo de la abanderada de la Unidad Educativa de Lodana, Elizabeth Bravo. Se entregaron cuatro con decoraciones en este evento.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ascienden a más de 390 los muertos por las lluvias monzónicas en Pakistán e India

Aduana de Guayaquil incauta 27.000 dólares en dispostivos electrónicos, cerca de 50 PlayStation decomisadas

Hombre hallado muerto con heridas de arma blanca en Montecristi

El presidente de Colombia, Gustavo Petro desmiente protección a exasesor acusado por corrupción

Instituto Geofísico monitorea el Volcán Cotopaxi tras 70 réplicas por sismo en Machachi

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ascienden a más de 390 los muertos por las lluvias monzónicas en Pakistán e India

Aduana de Guayaquil incauta 27.000 dólares en dispostivos electrónicos, cerca de 50 PlayStation decomisadas

Hombre hallado muerto con heridas de arma blanca en Montecristi

El presidente de Colombia, Gustavo Petro desmiente protección a exasesor acusado por corrupción

Instituto Geofísico monitorea el Volcán Cotopaxi tras 70 réplicas por sismo en Machachi

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ascienden a más de 390 los muertos por las lluvias monzónicas en Pakistán e India

Aduana de Guayaquil incauta 27.000 dólares en dispostivos electrónicos, cerca de 50 PlayStation decomisadas

Hombre hallado muerto con heridas de arma blanca en Montecristi

El presidente de Colombia, Gustavo Petro desmiente protección a exasesor acusado por corrupción

Instituto Geofísico monitorea el Volcán Cotopaxi tras 70 réplicas por sismo en Machachi

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO