El ministro del Interior a los jueces de Manabí: «No me llamen, no me busquen, no tenemos nada que hablar»

John Reimberg, ministro del Interior, aseguró que jueces de la provincia de Manabí lo estarían contactando a través de terceras personas, tras las intervenciones realizadas en los últimos días en la provincia.

Tras un operativo ejecutado en el cantón Durán, provincia del Guayas, el ministro indicó: “Señores jueces de Manabí, no me llamen, no me busquen, no traten de llegar a mí a través de terceros; no tenemos nada que hablar. Si ustedes tienen algo que dirigirme, háganlo por escrito”.

Ministro Reimberg: «No vamos a quemar evidencias»

El pasado 2 de junio se ejecutó un operativo como parte de una investigación por presunto lavado de activos vinculado con José Adolfo Villamar, alias Fito, señalado cabecilla del grupo terrorista Los Choneros.

En esa operación se allanaron 33 inmuebles en las provincias de Manabí, Guayas y Pichincha. Además, se incautaron 47 propiedades, entre inmuebles tipo vivienda y una empresa pesquera, que pertenecerían a ‘Fito’ y su círculo familiar.

Ante esto, Reimberg indicó que la operación se ejecutó de la mano de la justicia. “Nosotros no vamos a quemar evidencias. Así que cualquiera que quiera mandarme alguna orden, no vamos a hacer. Todos serán expuestos”, dijo el jefe de la Cartera de Estado, agregando que los acercamientos se registraron luego del ‘golpe’ ejecutado en la provincia y que todos “los ecuatorianos han esperado”.

“Señor juez Marcos M., no tenemos nada de qué hablar. No tengo ningún caso con usted para que esté tratando de llegar hacia mí a través de terceras personas”, puntualizó.

Familiares de ‘Fito’ con prisión preventiva

El pasado 3 de junio, un juez anticorrupción dictó prisión preventiva para el hermano menor y otros cinco familiares de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”. Esto tras una audiencia de calificación de flagrancia que duró más de seis horas en el marco del caso Blanqueo Fito.

Adolfo Macías Villamar es, según el Gobierno ecuatoriano, el líder del grupo criminal ‘Los Choneros’. Las autoridades le atribuyen el liderato de una trama de lavado de activos a través de empresas creadas para cometer el delito. Según Reimberg, esta estructura movió 24 millones de dólares desde el 2016 hasta el 2024 con estas empresas. Entre los detenidos está Yandry Macías Villamar, hermano menor de “Fito”, capturado en Quito.

Las autoridades estiman que la red adquirió propiedades, bienes inmuebles y vehículos con un valor de 13 millones de dólares. También se movieron 24 millones en transacciones bancarias durante ocho años. El ministro Reimberg, calificó el operativo como un “golpe directo” a la estructura económica de Los Choneros. Esta organización está vinculada al narcotráfico, extorsión, tráfico de armas y control carcelario, con nexos al cártel de Sinaloa.