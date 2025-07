El mayor papel de Danilo Carrera: renunciar a todo por salvar a su madre del cáncer

El brillo de la televisión quedó en pausa cuando la realidad golpeó con fuerza. En 2022, la vida de Danilo Carrera dio un giro inesperado tras recibir una noticia devastadora: su madre, Elsita Huerta, había sido diagnosticada con cáncer de seno. A partir de ese momento, el actor cambió los focos de los sets por la calidez del hogar familiar para convertirse en su mayor respaldo. En una entrevista con People en Español, Carrera confesó cómo atravesó este proceso.

Carrera, que entonces grababa la telenovela El amor invencible junto a Angelique Boyer y preparaba la película Only in CDMX, vivía en México. Cada semana, tras largas jornadas de rodaje, tomaba un avión a Miami para acompañar a su madre. «No te voy a decir que no tuve miedo o tristeza, claro que las tuve», confesó. «Imagina grabar escenas sin saber si tu mamá se está muriendo».

El apoyo del productor Juan Osorio fue clave para que el actor pudiera ausentarse ocasionalmente y cumplir con este compromiso familiar. Aunque intentó mantener la enfermedad en privado, la noticia se filtró a la prensa.

Renunciar para cuidar

A pesar de un contrato exclusivo con Televisa y ofertas para nuevos proyectos, Carrera decidió dejarlo todo y mudarse a Miami en 2023. Se despidió de su departamento, de su rutina y hasta de su estabilidad económica. “Cuando llegué a Miami estaba desempleado”, recuerda. “Renuncié a mi casa, a mi carro, a mi estilo de vida”.

Esta pausa de año y medio, tras grabar nueve telenovelas en siete años, supuso un reto económico. “Gasté muchísimo y dejé de ganar más porque rechacé trabajos”, admite. Pero la decisión estaba clara: “Si tu mamá se va, no hay dinero que pague no haber estado”.

Un diagnóstico inesperado

El cáncer de Elsita Huerta se detectó tras una caída de caballo en Guayaquil. Aunque el golpe no causó fracturas, los exámenes revelaron un tumor agresivo de tres centímetros. Su hijo fue determinante: “Si mi mamá no se hace la biopsia, no le vuelvo a hablar nunca más”, contó ella. Finalmente, accedió al examen que salvó su vida.

Huerta, abogada de 62 años y madre de cinco hijos, enfrentó la enfermedad con fe. “Yo todo se lo entrego a Dios”, dice. Incluso estudió una maestría mientras recibía tratamiento. “Ella es la Mujer Maravilla”, afirmó orgulloso Danilo.

La fuerza de la familia Carrera

Durante la quimioterapia, Huerta tuvo siempre a su esposo y a sus hijos cerca. Danilo aprovechaba cada oportunidad para estar con ella, incluso llevando a su abuela de 87 años desde Ecuador para animarla. “Un día estaba súper mal, y de repente Danilo llegó de sorpresa. Esas emociones te dan vida de nuevo”, recuerda.

Aunque la enfermedad la llevó al hospital en varias ocasiones, incluyendo una Navidad que no pudo pasar con todos sus hijos, nunca perdió la fe. “Cada quimio decía: Señor, que sea agua bendita que entre en mi cuerpo”.

El sacrificio de Danilo Carrera tuvo recompensa

Carrera confiesa que nunca tuvo miedo de perder su carrera, pero sí de los gastos que implicaba el tratamiento. “Pasaba la tarjeta de crédito sin dudar”, relata. Pero la vida le devolvió todo: hoy disfruta de un contrato exclusivo en Telemundo, a pocos minutos de su hogar familiar.

“Aprendí que cuando haces las cosas con amor, Dios te las regresa”, reflexiona. Además, encontró el amor junto a la publirrelacionista peruana Camila Velayos, con quien comparte planes de futuro.

Libre de cáncer y agradecida

En diciembre de 2023, Huerta tocó la campana que simboliza el fin del tratamiento. “Me abrazaron todos”, dice emocionada. Ahora, recuperada, comparte un mensaje: “No decaigan. Hay que seguir adelante, aunque no todos tengan la familia o los recursos que yo tuve”.

Carrera, por su parte, reconoce que el mayor éxito de su vida no está en la pantalla, sino en haber estado donde más lo necesitaban: “Si mi mamá se iba, yo sabía que había hecho todo para estar con ella. Para mí no había otra opción”.