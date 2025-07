El Ironman 70.3 Ecuador rendirá homenaje a ‘La Flaca’ Guerrero, en medio de su lucha contra el cáncer

La edición 2025 del Ironman 70.3 Ecuador-Manta, que se celebrará el próximo 20 de julio, le rendirá homenaje a la presentadora ecuatoriana María Teresa ‘La Flaca’ Guerrero, que actualmente lucha contra un cáncer de ovario en etapa tres.

Un homenaje para ‘La Flaca’ Guerrero

El anuncio lo hizo la organización de la competencia a través de sus redes sociales, este miércoles 9 de julio. «En la décima edición del IRONMAN 70.3 Ecuador rendimos homenaje a una mujer que ha dejado huella en nuestra historia: La Flaca Guerrero. Este trofeo especial será entregado a la mujer que, debutando por primera vez en un 70.3, registre el mejor tiempo en la competencia», se informó.

El post estuvo acompañado de varias fotografías de María Teresa durante su paso por el Ironman que se realiza en la provincia de Manabí. «Porque aunque La Flaca hoy corre otra carrera, su energía estará con nosotras en cada kilómetro», se añadió en la publicación.

Un sentimiento especial por el Ironman 70.3

Por su parte, la ecuatoriana respondió con alegría ante el reconocimiento. «Gracias @ironman70.3manta por este reconocimiento tan especial. Aunque este año no puedo estar con ustedes, mi corazón sí está ahí. Aún recuerdo como si fuera ayer la primera vez que corrí esta carrera… fue uno de mis mejores tiempos, uno de mis días más mágicos», escribió en un comentario.

«Manta siempre será mi carrera favorita. Su gente, su energía, su calor humano… ¡el pueblo de Manta es el mejor!

Mucha suerte a todas las atletas, especialmente a la chica que logre este gran reto. Disfrútenlo con el alma», precisó la también actriz de 47 años.

‘La Flaca’ sigue corriendo

Por otra parte, ‘La Flaca’ compartió un video donde contó las razones por las que sigue corriendo, asegurando que el deporte la ha preparado para su actual lucha contra el cáncer. «Hoy mientras corría, pensaba que el deporte sin duda me preparó para esto, ya no corro ni por los kilómetros, ni por las medallas, ni por el ego, más bien corro por mi sanidad completa y con un agradecimiento profundo», empezó diciendo.

Añadió que «el deporte literal me preparó», ya que antes «estaba en el kilómetro 4 y decía caramba, me faltan 5, me falta uno todavía, pero ‘dale flaca tú puedes’ (…) Y es lo mismo con las quimios, voy recién 3 rondas, son 6».

María Teresa explicó que «cuando me duelen las piernas, cuando duelen las articulaciones, cuando tengo náuseas, (pienso) te falta una más, una más, y ya, y así voy. Estoy extremadamente agradecida con Dios de que puedo hacer esto, de que mi cuerpo está reaccionando, de que la quimioterapia está funcionando».

Sus síntomas no le impidieron seguir compitiendo

En otro video, María Teresa Guerrero contó que corrió dos Ironman mientras su cuerpo ya tenía síntomas de cáncer, aunque ella pensaba que se trataba solo de una molestia estomacal.

Uno de ellos tuvo que abandonarlo, porque se sentía muy mal. Mientras que el segundo logró terminarlo en tercer lugar. Luego de eso vino el diagnóstico que ahora la tiene en tratamiento oncológico.